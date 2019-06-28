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«В Москве всегда солнечно»: Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок откроют бар

28 июня
2019 год

Новости кино >>
28 июня 2019
1 июля в 22:00 на ТНТ4 стартует ситком «В Москве всегда солнечно» — российская адаптация популярного американского сериала «В Филадельфии всегда солнечно». Будут показаны две серии подряд, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету четверо школьных друзей после учёбы решили работать «на себя, а не на дядю» и не без помощи родителей открыли собственный пивной бар «Филадельфия». Они же в нём и бармены, они же администраторы, бухгалтеры и уборщики. Герои пытаются заниматься взрослыми делами, но внутри они до сих пор инфантильные подростки, поэтому постоянно попадают в абсурдные ситуации. Их бар — немноголюдное место, и, казалось бы, большую часть времени владельцы должны скучать, но нет — почему-то именно их заведение притягивает к себе интересные происшествия и ярких персонажей. В конце концов становится неважно, как там в Москве, ведь в баре у них действительно всегда солнечно.

«В Москве всегда солнечно»: Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок откроют бар
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ4

Главные роли сыграли Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок. Крюкову пришлось научиться барменским фишкам и научиться зрелищно делать коктейли. Актёр настолько увлёкся, что на съёмках даже создал свой авторский напиток. А для Ребенок самым сложным было найти подходящее оправдание всем неоднозначным поступкам своей героини. По сюжету она довольно эгоистична, может для собственной выгоды «идти по головам» и во всех неудачах винит всех, кроме себя. И если некоторые из этих черт выглядели органично в американской версии, то российский зритель мог их вообще не принять.

В США «В Филадельфии всегда солнечно» считается «панковским», хулиганским сериалом. «В Москве всегда солнечно» отличился тем же — редкий российский ситком настолько смело заходил на территорию «чёрного юмора» и острых социальных тем. Из героев получился собирательный портрет поколения «нулевых» годов, у которых внезапно открылись возможности не торопиться взрослеть, а ещё долгое время искать себя в череде проб и ошибок.
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В Москве всегда солнечноВ Филадельфии всегда солнечно

фотографии >>
«В Москве всегда солнечно»: Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок откроют бар фотографии
«В Москве всегда солнечно»: Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок откроют бар фотографии
«В Москве всегда солнечно»: Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок откроют бар фотографии
«В Москве всегда солнечно»: Константин Крюков, Ингрид Олеринская и Александра Ребенок откроют бар фотографии
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