Александр Паль и Мария Шалаева сыграли в комедии про несчастливых счастливцев

По сюжету Аркаша возвращается в Россию из Америки. Он идеалист, хороший доктор и надеется на высокую должность на новом месте работы. Но в клинике Аркаша обнаруживает себя в самом эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами. Как его примет персонал, не готовый к переменам? И как быть Шуре – жене Аркаши, которой пришлось оставить свой маленький бизнес за океаном и ехать за любимым мужем в нелюбимую страну растить их ребёнка? В Москве Аркаше помогает освоиться его давний друг Евген – сын директора клиники, который может купить себе все, кроме счастья. Он мечтает о крепкой семье, но есть ли смысл искать чистую и неиспорченную любовь, если симпатичную девственницу можно получить за деньги? Талантливый врач, богатый бездельник, хорошая мать и другие люди, чья жизнь лишь со стороны выглядит идеальной, находятся в вечном поиске ответа на вопрос, что же такое счастье.
По словам режиссёра Андрея Джунковского, «главные герои сериала достигли чего-то в своей жизни, могут позволить себе последний iPhone и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – "Счастлив ли я?" и "Что делать?". "Бихэппи" — это взгляд на сегодняшнее поколение успешных тридцатилетних, у которых есть всё, кроме счастья».
Продюсер сериала Антон Щукин уверен, что «если врач вам говорил, что главная причина недомогания – психосоматика. Если вы ставили себе диагноз в интернете. Если вы считаете, что у вас переутомление и, может быть, даже депрессия. Значит, вам надо посмотреть "Бихэппи"».