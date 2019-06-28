Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае

28 июня
2019 год

Новости кино >>
28 июня 2019
«Движению вверх» Антона Мегердичева удалось заработать в Китае 76,4 миллиона юаней (более 700,4 млн рублей), что позволило ей стать самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Поднебесной, и обойти отечественные ленты «Снежная королева 3» (74,2 млн юаней), «Сталинград» (71,9 млн юаней) и «Он – дракон» (60 млн юаней). Кроме того, блокбастер стал вторым по сборам иностранным художественным фильмом на спортивную тематику в китайском прокате, опередив картины «Крид 2», «Человек, который изменил всё» и «Битва полов». «Движение вверх» стартовало в китайских кинотеатрах 13 июня и демонстрируется уже 14 дней, что также является рекордом для российского художественного кино на территории этой страны. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип»

Фильм сразу завоевал внимание китайских зрителей. Высокие оценки картины на популярных ресурсах обеспечили емуё полные залы, а Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР даже разослало рекомендательный документ о просмотре «Движения вверх» тренерами и спортсменами.


По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, «Китай – непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд. "Движение вверх" стал исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате. Уже после первых дней работы "Движения вверх" в кинотеатрах наш китайский партнёр, дистрибьютор Вeijing AIRMITA Cultural Development Co.Ltd, расширил роспись и продлил прокат. Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взял эту историческую высоту».

Прокат фильма в Китае продолжается.
версия для печати
Ссылки по теме
«Движение вверх» появится в кинотеатрах Китая и Южной Кореи
Фильм «Движение вверх» отмечен премией кинопрессы «Резонанс»
«Лёд» и «Движение вверх» стали лидерами по числу номинаций на «Золотого орла»
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Антон Мегердичев
фильмы
Битва половДвижение вверхКрид 2Он – драконСнежная королева 3СталинградЧеловек, который изменил всё

фотографии >>
«Движение вверх»
«Движение вверх»
«Движение вверх»
«Движение вверх»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Алла Покровская
25 июня ушла из жизни актриса Алла Покровская.
Виктор Пасечник
24 июня ушёл из жизни актёр Виктор Пасечник.
Валерий Харченко
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Харченко.

День рождения >>

Владислав Абашин
Вячеслав Гришечкин
Виолетта Давыдовская
Артём Карапетян
Александр Кознов
Наталья Назарова
Александр Панкратов-Чёрный
Анна Попова
Леся Самаева
Мел Брукс
Кэти Бэйтс
Брюс Дэвисон
Фелиция Дэй
Элис Крайдж
Джон Кьюсак
Сабрина Ферилли
все родившиеся 28 июня >>

Афиша кино >>

Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Выше неба
мелодрама
Россия, 2019
Кунг-фу воин
приключения, семейное кино
Китай, 2017
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Однажды в Стокгольме
криминальный фильм, трагикомедия, триллер
США, 2018
Стреляйте в пианиста
боевик, комедия, криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Индия, 2018
Угоняя лошадей
драма, экранизация
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Битва за Землю
научная фантастика, триллер
США, 2018
План побега 3
боевик, приключения
Канада, США, 2019
Последняя любовь Казановы
драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Проклятие Аннабель 3
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен