«Движение вверх» стало самым кассовым российским фильмом в Китае

«Движению вверх» Антона Мегердичева
удалось заработать в Китае 76,4 миллиона юаней (более 700,4 млн рублей), что позволило ей стать самым кассовым российским фильмом, когда-либо показанным в Поднебесной, и обойти отечественные ленты «Снежная королева 3»
(74,2 млн юаней), «Сталинград»
(71,9 млн юаней) и «Он – дракон»
(60 млн юаней). Кроме того, блокбастер стал вторым по сборам иностранным художественным фильмом на спортивную тематику в китайском прокате, опередив картины «Крид 2»
, «Человек, который изменил всё»
и «Битва полов»
. «Движение вверх» стартовало в китайских кинотеатрах 13 июня и демонстрируется уже 14 дней, что также является рекордом для российского художественного кино на территории этой страны. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип»
Фильм сразу завоевал внимание китайских зрителей. Высокие оценки картины на популярных ресурсах обеспечили емуё полные залы, а Главное государственное управление по делам физкультуры и спорта КНР даже разослало рекомендательный документ о просмотре «Движения вверх» тренерами и спортсменами.
По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина
, «Китай – непростая территория для зарубежных картин, многие фильмы имеют шанс только на один уикенд. "Движение вверх" стал исключением из правил: отличная заполняемость залов, в частности, благодаря высоким оценкам и положительным отзывам зрителей, позволила картине стать рекордсменом по сборам среди российских фильмов в китайском прокате. Уже после первых дней работы "Движения вверх" в кинотеатрах наш китайский партнёр, дистрибьютор Вeijing AIRMITA Cultural Development Co.Ltd, расширил роспись и продлил прокат. Это беспрецедентный случай, и мы рады, что именно "Движение вверх" взял эту историческую высоту».
Прокат фильма в Китае продолжается.