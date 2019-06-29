Лилия Ребрик присоединилась к команде детектива «Маркус»

Лилия Ребрик сыграет одну из центральных ролей в международном восьмисерийном детективе Антона Азарова «Маркус», сообщает пресс-служба телеканала «Украина», работающего над сериалом совместно с латвийской медиакомпанией Helio Media.
Актриса воплотит образ бывшей супруги экс-майора Денисова – Марины. По сюжету, у неё уже есть второй муж Николай, с которым она воспитывает дочь от первого брака. Лилия призналась, что в новом амплуа ей приходится раскрываться на полную. «Я играю отрицательную героиню, что для меня очень интересно, потому что в таких персонажах всегда есть развитие и можно делать то, что в обычной жизни ты себе позволить не можешь. Хотя моя Марина – абсолютная загадка, мы с режиссёром постараемся её раскрыть. Для этого придумали сцену, где я буду погружаться под воду. Именно там находится зона комфорта моей героини, под водой ей хорошо и спокойно, никто не трогает и ей никому ничего не нужно доказывать», – поделилась Лилия Ребрик.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
И хотя в новой роли Лилии приходится открывать весь спектр отрицательных качеств, она попытается объяснить зрителям причины изменения характера своей героини в негативную сторону. Помогут ей в этом коллеги по съёмочной площадке. Актриса рассказала, что главной изюминкой её персонажа есть то, что Марина умеет крутить не только настоящими мужем, но и бывшим. А их сыграют Михаил Кукуюк и Кирилл Рубцов. «Конечно, с партнёрами по фильму мне очень повезло, один краше другого. Первая же сцена в первый съёмочный день с Кириллом Рубцовым была сразу конфликтная, сложная, а не проходящая, в которой можно притереться и присмотреться. А так, сразу – конфликт. Боевое крещение, – рассказывает актриса. – Михаил Кукуюк выглядит дерзким, а на самом деле очень внимательный и стеснительный по отношению к партнёру. А мне очень нравятся такие люди, у которых есть несоответствия внешности и нутра. Так что партнёры у меня прекрасные, работать с ними одно удовольствие».
В сериале зрители увидят историю учительницы Полины Клочко (Евгения Розанова), у которой пять лет назад из детского сада украли сына Марка (Александр Нейкенс). Когда случайно Полина узнаёт, что её мальчик жив, но имеет абсолютно другое имя и живёт в другой стране, – начинает искать с ним связь. На помощь ей приходят не случайные люди, среди которых майор СБУ в отставке Денис Денисов (Рубцов).