Генри Кавилл переоденется в Шерлока Холмса ради Милли Бобби Браун

Хелена Бонэм Картер
, Генри Кавилл
и Фиона Шоу
присоединились к команде киноадаптации серии романов о младшей сестре легендарного детектива Шерлока Холмса – Эноле, уверяет THR
.
Кавиллу достался образ самого Шерлока, а Картер воплотит маму Энолы Холмс, которую сыграет Милли Бобби Браун
, выступающая также продюсером картины, основанной на детективах Нэнси Спрингер
. Роль Шоу пока не раскрывается.
Ленту ставит режиссёр сериала «Убивая Еву» Гарри Брэдбир
по сценарию Джека Торна
.
По сюжету рассказов Энола вместе с Шерлоком ведут расследования, и девочка-подросток демонстрирует способности, позволяющие назвать её самостоятельным детективом.