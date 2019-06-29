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Генри Кавилл переоденется в Шерлока Холмса ради Милли Бобби Браун

29 июня
2019 год

Новости кино >>
29 июня 2019
Хелена Бонэм Картер, Генри Кавилл и Фиона Шоу присоединились к команде киноадаптации серии романов о младшей сестре легендарного детектива Шерлока Холмса – Эноле, уверяет THR.

Кавиллу достался образ самого Шерлока, а Картер воплотит маму Энолы Холмс, которую сыграет Милли Бобби Браун, выступающая также продюсером картины, основанной на детективах Нэнси Спрингер. Роль Шоу пока не раскрывается.

Генри Кавилл переоденется в Шерлока Холмса ради Милли Бобби Браун

Ленту ставит режиссёр сериала «Убивая Еву» Гарри Брэдбир по сценарию Джека Торна.

По сюжету рассказов Энола вместе с Шерлоком ведут расследования, и девочка-подросток демонстрирует способности, позволяющие назвать её самостоятельным детективом.
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