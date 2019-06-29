Киносмотр «В кругу семьи» откроется «Дорогим папой»

Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 11 июля в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура». Вход на показы – бесплатный. В этом году конкурс состоит из картин 23-х стран мира (Россия, США, Индия, Нидерланды, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Швейцария и другие). Среди фильмов – российские «Бегство рогатых викингов» и «Солдатик», казахский «Музбалак», чешское «Великое приключение удачливой четвёрки», израильские «Шнурки», румынско-болгарский «Свин», иранский «Сара и Аида», американский «В расчёте», эстонско-латвийский «Лотте и пропавшие драконы», испанский «Счастливый, грустный» и другие работы. Вне конкурса покажут киноальмах «Счастье – это...» и «Простоквашино».
Помимо кинопоказов, в рамках смотра пройдут культурные и деловые мероприятия. На фестивале впервые состоится Всероссийский слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации на тему «Мир современных технологий. Мнение современных детей». Театралам творческая студия «Кино-Театръ» представит «Маленькие трагедии» по пушкинским произведениям в Ярославском ТЮЗе и премьеру спектакля «Чайка» по чеховской пьесе в Ярославском камерном театре. Участников кинофестиваля также ожидает научно-практическая конференция на тему «Семья и культура в цифровой реальности». С 8 по 10 июля в КЗЦ «Миллениум» пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги ведущих отечественных учёных и психологов. Для жителей Ярославля и Ярославской области подготовлены социальные акции добра с кинозвездой, творческие встречи и кинопоказы в шести областных городах и в трёх оздоровительных летних лагерях.