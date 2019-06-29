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Киносмотр «В кругу семьи» откроется «Дорогим папой»

29 июня
2019 год

Новости кино >>
29 июня 2019
В Ярославле с 7 по 13 июля пройдёт XIV Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», приуроченный к 15-летию Общенациональной программы «В кругу семьи». Смотр уже третий год подряд радушно принимают в Ярославле, уточняет пресс-служба фестиваля.

Торжественная церемония открытия киносмотра состоится 7 июля в Концертно-зрелищном центре «Миллениум». Перед её началом на площади у КЗЦ будет организован флешмоб, суть которого в том, что ярославские танцевальные коллективы соберутся в слово «Быть» – название будущего полнометражного фильма программы «В кругу семьи». Затем по Красной дорожке кинофестиваля пройдут актёры Кристина Асмус, Александр Робак, Анна Ардова, Павел Трубинер, Екатерина Шпица, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Сергей Шакуров, Андрей Чадов, Олеся Железняк, общественные и государственные деятели, представители духовенства, режиссёры и актёры-представители зарубежных картин конкурсной программы. На самой церемонии с музыкальными поздравлениями выступят «Сплин», Юлия Савичева и Максим Леонидов. Фильмом открытия станет «Дорогой папа» Михаила Расходникова.

Киносмотр «В кругу семьи» откроется «Дорогим папой»
фото: Пресс-служба фестиваля

Конкурсные кинопоказы пройдут с 8 по 11 июля в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура». Вход на показы – бесплатный. В этом году конкурс состоит из картин 23-х стран мира (Россия, США, Индия, Нидерланды, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Швейцария и другие). Среди фильмов – российские «Бегство рогатых викингов» и «Солдатик», казахский «Музбалак», чешское «Великое приключение удачливой четвёрки», израильские «Шнурки», румынско-болгарский «Свин», иранский «Сара и Аида», американский «В расчёте», эстонско-латвийский «Лотте и пропавшие драконы», испанский «Счастливый, грустный» и другие работы. Вне конкурса покажут киноальмах «Счастье – это...» и «Простоквашино».

Помимо кинопоказов, в рамках смотра пройдут культурные и деловые мероприятия. На фестивале впервые состоится Всероссийский слёт Детских общественных советов при уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации на тему «Мир современных технологий. Мнение современных детей». Театралам творческая студия «Кино-Театръ» представит «Маленькие трагедии» по пушкинским произведениям в Ярославском ТЮЗе и премьеру спектакля «Чайка» по чеховской пьесе в Ярославском камерном театре. Участников кинофестиваля также ожидает научно-практическая конференция на тему «Семья и культура в цифровой реальности». С 8 по 10 июля в КЗЦ «Миллениум» пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и тренинги ведущих отечественных учёных и психологов. Для жителей Ярославля и Ярославской области подготовлены социальные акции добра с кинозвездой, творческие встречи и кинопоказы в шести областных городах и в трёх оздоровительных летних лагерях.
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