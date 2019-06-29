Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения

29 июня
2019 год

Новости кино >>
29 июня 2019
Многопользовательская ролевая онлайн-игра Final Fantasy XIV послужит основой для сериала, сообщает THR.

Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения
фото: gameconsol.net

За разработку телевизионной адаптации видеоигры взялись компании Sony Pictures Television и Hivemind Entertainment, ответственная за создание для Netflix экранизации «Ведьмака». Продюсерами телешоу, находящегося на ранней стадии производства, назначены Джейсон Ф. Браун («Пространство») и Шон Дэниэл («Мумия»), а сценарий доверили Бену Ластигу и Джейку Торнтону, которые также числятся исполнительными продюсерами.

В основу сериала ляжет оригинальная идея. Зрителям поведают о конфликте магии и технологий на материке Эорзея. Создатели обещают геймерам свежий взгляд на вселенную «Последней фантазии».
версия для печати
Ссылки по теме
По игре Final Fantasy XV сняли CG-фильм и аниме-сериал
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыигры
фильмы
ВедьмакПоследняя фантазия

фотографии >>
Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения фотографии
Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения фотографии
Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения фотографии
Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Алла Покровская
25 июня ушла из жизни актриса Алла Покровская.
Виктор Пасечник
24 июня ушёл из жизни актёр Виктор Пасечник.
Валерий Харченко
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Харченко.

День рождения >>

Ольга Гришина
Евгений Коряковский
Артём Лысков
Ольга Машная
Сосо (Иосиф) Павлиашвили
Людмила Сосюра
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Зане Янчевска
Гэри Бьюзи
Кэтлин Вилхойт
Аманда Донохью
Кристофер Иган
Густав Люткевич
Михалина Ольшанска
Нельсон Эдди
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
Принцесса Мононоке
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 1997
Выше неба
мелодрама
Россия, 2019
Курск
драма, экранизация
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Однажды в Стокгольме
криминальный фильм, трагикомедия, триллер
США, 2018
Кунг-фу воин
приключения, семейное кино
Китай, 2017
Стреляйте в пианиста
боевик, комедия, криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер
Индия, 2018
Угоняя лошадей
драма, экранизация
Норвегия, Швеция, Дания, 2019
Битва за Землю
научная фантастика, триллер
США, 2018
План побега 3
боевик, приключения
Канада, США, 2019
Последняя любовь Казановы
драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2019
Проклятие Аннабель 3
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен