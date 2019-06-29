Онлайн-игру Final Fantasy XIV адаптируют для телевидения

Многопользовательская ролевая онлайн-игра Final Fantasy XIV
послужит основой для сериала, сообщает THR
.
За разработку телевизионной адаптации видеоигры взялись компании Sony Pictures Television и Hivemind Entertainment, ответственная за создание для Netflix экранизации «Ведьмака»
. Продюсерами телешоу, находящегося на ранней стадии производства, назначены Джейсон Ф. Браун
(«Пространство»
) и Шон Дэниэл
(«Мумия»
), а сценарий доверили Бену Ластигу
и Джейку Торнтону
, которые также числятся исполнительными продюсерами.
В основу сериала ляжет оригинальная идея. Зрителям поведают о конфликте магии и технологий на материке Эорзея. Создатели обещают геймерам свежий взгляд на вселенную «Последней фантазии»
.