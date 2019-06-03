Максим Щёголев отправился в «Батальон»

Премьера четырехсерийного фильма «Батальон» с Максимом Щёголевым в главной роли состоится на НТВ 9 июня, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
«Картина основана на реальных событиях и рассказывает историю о десяти русских разведчиках, чьи смелость, ум и смекалка помогают противостоять превосходящим в несколько раз силам противника. Выход картины приурочен к 20-й годовщине марш-броска на Приштину», – уточняет пресс-служба.
Действие фильма происходит в 1999 году. Югославия находится на пике распада. Война, голод, разруха и мародёрство. Албанское население хочет навсегда избавить свою землю от сербов. Аэропорт Приштина – важный стратегический объект, и если его займёт Армия освобождения Косово во главе с Брахимом (Михаил Бабичев), то местные албанцы устроят настоящий геноцид сербского народа. На объект отправляют группу спецназовцев ГРУ: их задача – не допустить передачу оружия косовским боевикам и не дать захватить аэропорт. Ситуация осложняется тем, что воздушное пространство закрыто, оружия нет, а до ближайшего батальона почти 10 часов ходьбы. Помочь им может только разведчик Андрей (Максим Щёголев), ранее внедрённый в армию Косово.
Герой Щёголева должен встретить группу и обеспечить её необходимым оружием. Обе группы – Соболева (Александр Бухаров) и Юсупова (Дмитрий Ульянов) – встречаются в назначенное время, но ни Андрея, ни оружия нет. Цыгане похищают возлюбленную Андрея Венеру (Полина Ястребова) – дочь Брахима, и выполнение задания срывается. Теперь ему необходимо принять сложное решение: между долгом перед Родиной и защитой чести любимой девушки нужно выбрать что-то одно.
«Прочитав сценарий, я понял, что это моё. И дело тут не в похожести героя на меня. Ты просто понимаешь материал, он для тебя прозрачен и ты готов делать практически всё. Конечно, какие-то моменты и нюансы мы обсуждали с Алексеем Быстрицким. Не было противоречий, поэтому работать было легко. Для меня не было непонятных зон ни в роли, ни в материале. Мне очень понравилось, что мой герой не такой простой, не прямой, не лобовой. Понятно, что он герой, что он человек со сверхспособностями, но мы не превращали это в комикс. Мы старались всех главных героев сделать максимально понятными и близкими к зрителю. Мы все хотели показать, что наши персонажи – живые люди, а не картонки. Надеюсь, что у нас это получилось», – говорит актер.
Съёмки картины проходили в Республике Адыгея, а именно в посёлке Каменномостском. В качестве основной локации был использован давно закрытый аэропорт Майкопа.
«Выбор Адыгеи в качестве места проведения съёмок не случаен. Помимо чисто визуального сходства с местами, где происходили реальные события, легшие в основу повествования, стояла задача подчеркнуть тот диссонанс, который несёт собой война. Поэтому весь ужас и уродство войны было решено показать на фоне завораживающей красоты Адыгеи», – отмечает режиссер картины Алексей Быстрицкий.