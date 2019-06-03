Максим Щёголев отправился в «Батальон»

анонс

Режиссер собирается снять фильм по книге Чингиза Айтматова.

Эмир Кустурица замахнулся на Чингисхана

Актер присоединился к новому триллеру для Netflix.

Маттиас Шонартс отправится в «Старую гвардию» Шарлиз Терон

Актер сыграет одну из главных ролей в триллере «Эпидемия Z».

Уэсли Снайпс поборется с зомби

2 июня

Владимир Мединский оценил сериал «Чернобыль»

И рассказал о своем отношении к историческому кино.