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Елена Михайличенко и Артем Позняк доставили бандероли

3 июня
2019 год

Новости кино >>
3 июня 2019
Студия Film.ua и телеканал «Украина» завершили съемки 40-серийного приключенческого проекта «Почта» с Еленой Михайличенко и Артемом Позняком в главных ролях. Премьера сериала состоится уже осенью, сообщает пресс-служба телеканала.

Елена Михайличенко и Артем Позняк доставили бандероли
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

Главные герои – экспедиторы Елена и Андрей, которые пакуют бандероли и посылки и развозят из клиентам. Елена пережила тяжелый развод. И хотя она хорошо зарекомендовала себя на новом месте, прошлое не отпускает ее. К тому же героиня оказывается втянутой в криминальную историю.

«Мне было непросто, когда снимали сцены аварии. По сюжету, моя героиня сбивает человека. Я не знала, как это происходит технически, даже боялась садиться за руль, но ребята мне помогли и поддержали...», – поделилась исполнительница главной роли Елена Михайличенко.

Ее коллегу – Андрея Долгополого – сыграл известный актер Артем Позняк. Его герой, как утверждает актер, – «героическая личность, он бывший МЧС-ник, и спасать людей – это его призвание».

«Казалось бы, работа почтальона - простая и обыденная: принес посылку и ушел. Но Андрей каждый раз помогает тем, кто нуждается в помощи, он просто не может иначе. По сюжету ему придется драться, будут перестрелки и погони», – отмечает Позняк.

Сериал снимался на улицах Киева, в пригороде, а также в специально выстроенном павильоне почтового офиса.

«Помогать людям можно в любой ситуации, где бы ты ни находился - эта идея стала главным посылом фильма. В каждой серии будут истории обычных людей, участниками которых невольно станут работники почты. Кроме этого, в каждой серии будут показаны отношения между главными героями. Наши персонажи – добрые, благородные и открытые. Уверена, что зрители сразу их полюбят», – рассказала шоураннер проекта Юлия Мищенко.
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персоны
Елена МихайличенкоЮлия МищенкоАртём Позняк

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