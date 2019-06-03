Елена Михайличенко и Артем Позняк доставили бандероли

Студия Film.ua и телеканал «Украина» завершили съемки 40-серийного приключенческого проекта «Почта» с Еленой Михайличенко и Артемом Позняком в главных ролях. Премьера сериала состоится уже осенью, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
Главные герои – экспедиторы Елена и Андрей, которые пакуют бандероли и посылки и развозят из клиентам. Елена пережила тяжелый развод. И хотя она хорошо зарекомендовала себя на новом месте, прошлое не отпускает ее. К тому же героиня оказывается втянутой в криминальную историю.
«Мне было непросто, когда снимали сцены аварии. По сюжету, моя героиня сбивает человека. Я не знала, как это происходит технически, даже боялась садиться за руль, но ребята мне помогли и поддержали...», – поделилась исполнительница главной роли Елена Михайличенко.
Ее коллегу – Андрея Долгополого – сыграл известный актер Артем Позняк. Его герой, как утверждает актер, – «героическая личность, он бывший МЧС-ник, и спасать людей – это его призвание».
«Казалось бы, работа почтальона - простая и обыденная: принес посылку и ушел. Но Андрей каждый раз помогает тем, кто нуждается в помощи, он просто не может иначе. По сюжету ему придется драться, будут перестрелки и погони», – отмечает Позняк.
Сериал снимался на улицах Киева, в пригороде, а также в специально выстроенном павильоне почтового офиса.
«Помогать людям можно в любой ситуации, где бы ты ни находился - эта идея стала главным посылом фильма. В каждой серии будут истории обычных людей, участниками которых невольно станут работники почты. Кроме этого, в каждой серии будут показаны отношения между главными героями. Наши персонажи – добрые, благородные и открытые. Уверена, что зрители сразу их полюбят», – рассказала шоураннер проекта Юлия Мищенко.