Джейсон Стэтем представит в Москве «Форсаж: Хоббс и шоу»

Актер Джейсон Стэтем, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу», приедет в Москву в рамках мирового тура в поддержку картины, сообщает пресс-служба компании UPI Россия, ответственной за прокат ленты.
фото: "Форсаж: Хоббс и Шоу"
Стэтем появится в российской столице 25 июня. В прокат фильм выйдет 1 августа.
«Форсаж: Хоббс и Шоу» расширяет вселенную «Форсажа». Стэтем играет в картине Декарда Шоу – британского пижона, бывшего сотрудника разведки, который предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто, длинноногих красоток и ненавидит американского спецагента Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон), любителя спортивных костюмов и адепта здорового питания. Ради спасения своих семей эти двое готовы пойти на всё – даже на работу в команде.