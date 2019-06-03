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Джейсон Стэтем представит в Москве «Форсаж: Хоббс и шоу»

3 июня
2019 год

Новости кино >>
3 июня 2019
Актер Джейсон Стэтем, исполнивший одну из главных ролей в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу», приедет в Москву в рамках мирового тура в поддержку картины, сообщает пресс-служба компании UPI Россия, ответственной за прокат ленты.

Джейсон Стэтем представит в Москве «Форсаж: Хоббс и шоу»
фото: "Форсаж: Хоббс и Шоу"

Стэтем появится в российской столице 25 июня. В прокат фильм выйдет 1 августа.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» расширяет вселенную «Форсажа». Стэтем играет в картине Декарда Шоу – британского пижона, бывшего сотрудника разведки, который предпочитает дорогие костюмы, спортивные авто, длинноногих красоток и ненавидит американского спецагента Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон), любителя спортивных костюмов и адепта здорового питания. Ради спасения своих семей эти двое готовы пойти на всё – даже на работу в команде.
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