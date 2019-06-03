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«Спа, жра, гуля и выпива»: Кот-ученый едет на конкурс песни

3 июня
2019 год

Новости кино >>
3 июня 2019
Кино-театр.ру представляет первый тизер анимационного «волк»-бастера «Иван Царевич и Серый Волк-4» - продолжения популярной франшизы от студии «Мельница».


Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее – почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость - в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее, поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

«Спа, жра, гуля и выпива»: Кот-ученый едет на конкурс песни

«Сценарий «Иван Царевич и Серый волк-4» снова написали ребята из Квартета И, - говорит продюсер Сергей Сельянов, - Леонид Барац, Сергей Петрейков. Несколько лет назад мы вместе начали эту франшизу, они были авторами как первой, так и третьей серии приключений Ивана и Серого Волка. И сборами, и народной любовью доказано, что наш зритель, как взрослый, так и маленький любит сказки от студии «Мельница» и иронию, и юмор от «Квартета И», а вместе это – страшная сила. Тексты «Квартета» всегда отличались острым сатирическим содержанием. В их шутках узнаются реалии современного времени, и это людям нравится. Ну, и к этому симпатичному дуэту мы решили еще добавить любовь наших людей к музыке, точнее к пению – герои нашей сказки на этот раз попадают на песенный конкурс, а значит, в нашем мультфильме появятся так же певцы и музыканты – звезды наших реальных, а не сказочных конкурсов. Более подробно расскажем позже».

Режиссерами ленты выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов. В российский прокат «Иван Царевич и Серый Волк-4» выйдет 26 декабря 2019 года.
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Леонид БарацАлександр Боярский (II)Сергей ПетрейковСергей СельяновКонстантин ФеоктистовДарина Шмидт
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Иван Царевич и Серый Волк-4

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«Спа, жра, гуля и выпива»: Кот-ученый едет на конкурс песни фотографии
«Спа, жра, гуля и выпива»: Кот-ученый едет на конкурс песни фотографии
«Спа, жра, гуля и выпива»: Кот-ученый едет на конкурс песни фотографии
«Спа, жра, гуля и выпива»: Кот-ученый едет на конкурс песни фотографии
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