Режиссеры «Мстителей» нашли новый проект

Сериал будет основан на популярной настольной игре Magic: The Gathering. Изобретенная в 1991 году математиком Ричардом Гарфилдом она стала первой в мире коллекционной карточной игрой. Правами на нее владеет компания Wizards of Coast, выпускающая игру с 1993 года. Сами братья Руссо говорят, что они являются фанатами игры со времени ее выхода.
О проекте пока не известно практически ничего, кроме того, что в сериале будет развита сюжетная линия Мироходцев – волшебников, за которых и действуют игроки Magic: The Gathering.