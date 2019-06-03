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Режиссеры «Мстителей» нашли новый проект

3 июня
2019 год

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3 июня 2019
Джо и Энтони Руссо, последние несколько лет трудившиеся на благо вселенной Marvel и выпустившие в качестве режиссеров финальную дилогию «Мстителей», спродюсируют анимационный сериал для Netflix, сообщает Indiewire.

Режиссеры «Мстителей» нашли новый проект
фото: Netflix

Сериал будет основан на популярной настольной игре Magic: The Gathering. Изобретенная в 1991 году математиком Ричардом Гарфилдом она стала первой в мире коллекционной карточной игрой. Правами на нее владеет компания Wizards of Coast, выпускающая игру с 1993 года. Сами братья Руссо говорят, что они являются фанатами игры со времени ее выхода.

О проекте пока не известно практически ничего, кроме того, что в сериале будет развита сюжетная линия Мироходцев – волшебников, за которых и действуют игроки Magic: The Gathering.

За сценарий будут отвечать Генри Гилрой, работавший над мультсериалами «Звездные войны: Война клонов», «Лило и Стич», «Тимон и Пумба», и Хосе Молина, на счету которого такие успешные проекты, как «Дневники вампира», «Касл», «Светлячок».
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