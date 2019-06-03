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«Одесса» Валерия Тодоровского выйдет 5 сентября

3 июня
2019 год

Новости кино >>
3 июня 2019
Фильм «Одесса» Валерия Тодоровского выйдет в российский прокат 5 сентября этого года, сообщает пресс-служба компании WDSSPR, ответственной за прокат картины.

«Одесса» Валерия Тодоровского выйдет 5 сентября

Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, иприехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

Главные роли в картине сыграли Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик.

Премьера «Одессы» состоится на фестивале «Кинотавр» 9 июня – в день открытия смотра.
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