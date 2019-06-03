«Одесса» Валерия Тодоровского выйдет 5 сентября

Фильм «Одесса
» Валерия Тодоровского
выйдет в российский прокат 5 сентября этого года, сообщает пресс-служба компании WDSSPR, ответственной за прокат картины.
Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, иприехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
Главные роли в картине сыграли Леонид Ярмольник
, Евгений Цыганов
, Ирина Розанова
, Ксения Раппопорт
, Евгения Брик.
Премьера «Одессы» состоится
на фестивале «Кинотавр
» 9 июня – в день открытия смотра.