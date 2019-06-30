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Юбилей Анастасии Немоляевой

30 июня
2019 год

Новости кино >>
30 июня 2019
Сегодня, 30 июня, исполнилось 50 лет племяннице Светланы Немоляевой, популярной советской и российской актрисе театра и кино Анастасии Немоляевой, памятной многим зрителям по роли Кати Кузнецовой в «Курьере» Карена Шахназарова.

Юбилей Анастасии Немоляевой
фото: кадр из фильма «Курьер»

Анастасия Николаевна Немоляева родилась 30 июня 1969 года в семье оператора Николая Немоляева, работавшего над такими известными фильмами, как «Старики-разбойники», «Обыкновенное чудо», «Покровские ворота» и другие.

В кино дебютировала в 1980-м, сыграв Лизу в фильме «Старый Новый год». Спустя шесть лет Карен Шахназаров утвердил её на роль в «Курьере». В 1991-м окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова) и снялась в российско-японской картине «Сны о России», на чьих съёмках познакомилась со своим будущим мужем, который работал переводчиком. С 1995-го по 1999-й играла в театре на Малой Бронной.

На счету Анастасии Немоляевой 25 ролей в кино и на телевидении. Её можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Следопыт», «Интердевочка», «Моя морячка», «Цареубийца», «Маэстро вор», «Перегон» и «Охотники за бриллиантами». В настоящее время работает дизайнером мебели и интерьера, расписывает интерьеры и мебель. Вдвоём с мужем организовали «Студию Анастасии Немоляевой» и «Мастерскую Вениамина Скальника».
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