Юбилей Анастасии Немоляевой

Сегодня, 30 июня
, исполнилось 50
лет племяннице Светланы Немоляевой
, популярной советской и российской актрисе театра и кино Анастасии Немоляевой
, памятной многим зрителям по роли Кати Кузнецовой в «Курьере» Карена Шахназарова
.
Анастасия Николаевна Немоляева фото: кадр из фильма «Курьер»
родилась 30 июня 1969
года в семье оператора Николая Немоляева
, работавшего над такими известными фильмами, как «Старики-разбойники»
, «Обыкновенное чудо»
, «Покровские ворота»
и другие.
В кино дебютировала в 1980-м, сыграв Лизу в фильме «Старый Новый год»
. Спустя шесть лет Карен Шахназаров
утвердил её на роль в «Курьере». В 1991-м окончила ГИТИС (мастерская Марка Захарова
) и снялась в российско-японской картине «Сны о России»
, на чьих съёмках познакомилась со своим будущим мужем, который работал переводчиком. С 1995-го по 1999-й играла в театре на Малой Бронной
.
На счету Анастасии Немоляевой 25
ролей в кино и на телевидении. Её можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Следопыт»
, «Интердевочка»
, «Моя морячка»
, «Цареубийца»
, «Маэстро вор»
, «Перегон»
и «Охотники за бриллиантами»
. В настоящее время работает дизайнером мебели и интерьера, расписывает интерьеры и мебель. Вдвоём с мужем организовали «Студию Анастасии Немоляевой» и «Мастерскую Вениамина Скальника».