Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер Себастьян Аларкон

30 июня
2019 год

Новости кино >>
30 июня 2019
В возрасте 70-ти лет умер отец оператора Дениса Аларкона-Рамиреса, выдающийся советский, российский и чилийский кинорежиссёр Себастьян Аларкон. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Facebook сценарист и режиссёр Анна Чернакова.

Умер Себастьян Аларкон
фото: ru.wikipedia

Себастьян Рамон Аларкон Рамирес родился 14 января 1949 года в чилийском Вальпараисо. Окончил киноотделение университета в родном городе. С 1968-го по 1969-й учился в киношколе при Чилийском университете. В 1971-м приехал в Москву и поступил во ВГИК (мастерская документальной режиссуры Романа Кармена и Леонида Кристи). После переворота в Чили посвятил свою курсовую работу событиям сентября 1973 года – фильм «Первые страницы» был удостоен наград на МКФ в Тампере и Оберхаузене. Его дипломной работой стала картина «Три Пабло» о художнике Пабло Пикассо, поэте Пабло Неруда и виолончелисте Пабло Казальсе.

В 1977-м Аларкон совместно с Александром Косаревым снял на «Мосфильме» политический фильм «Ночь над Чили», получивший специальный приз на Х ММКФ. Обличение военщины и тоталитарного режима также является темой его картин «Санта Эсперанса», «Падение Кондора», «Ягуар» и «Шрам. Покушение на Пиночета». Комедийные и сатирические мотивы присущи таким его лентам, как «Выигрыш одинокого коммерсанта», «История одной бильярдной команды», «Испанская актриса для русского министра», «Агенты КГБ тоже влюбляются» и «В поисках золотого фаллоса».

Вернувшись на родину, поставил фильмы «Фотограф» и «Безухий». В 2010-м вернулся в Россию из Чили. Преподавал во ВГИКе. Последними работами мастера стали «Косухи» и «Оппозиционер», который на данный момент находится на стадии производства.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские фильмыСоветское кино
персоны
Себастьян АларконДенис Аларкон-РамиресРоман КарменАлександр КосаревЛеонид КристиАнна Чернакова
фильмы
Агенты КГБ тоже влюбляютсяВ поисках золотого фаллосаВыигрыш одинокого коммерсантаИспанская актриса для русского министраИстория одной бильярдной командыКосухиНочь над ЧилиОппозиционерПадение КондораСанта ЭсперансаШрам. Покушение на ПиночетаЯгуар

фотографии >>
На ММКФ
На ММКФ
На ММКФ
С Анной Фенченко и Кшиштофом Занусси
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Валерий Харченко
25 июня ушёл из жизни режиссёр Валерий Харченко.
Алла Покровская
25 июня ушла из жизни актриса Алла Покровская.
Виктор Пасечник
24 июня ушёл из жизни актёр Виктор Пасечник.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Елизавета Карнаух
Иван Макаревич
Сергей Насибов
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин
Инна Ульянова
Роберт Венцкевич
Руперт Грэйвз
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Моника Поттер
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен