ревью

Новости кино Головоломку Myst превратят в фильм и сериал За производство адаптации отвечают создатели игры Рэнд и Робин Миллеры.

Новости кино Умер Себастьян Аларкон Выдающемуся советскому и российскому режиссёру чилийского происхождения было 70 лет.

Новости кино Джеймс и Дэйв Франко спродюсируют антологию о разработке игры Doom Пилотную серию заказал канал USA Network.

Фестивальная колонка Аннеси-2019: Незабываемый кислотный дождь Авторская анимация на фестивале в Аннеси

Главная тема Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм «Бассейн», «Сто дней после детства», «Выше неба» и другие судьбоносные встречи под палящими лучами

Рецензии на фильмы «Курск»: «Нельзя уйти – повторится Чернобыль!» Не самый удачный, но и не самый плохой фильм о российской трагедии

Интервью Лили Шерозия: «Самое важное в маркетинге — не врать» Маркетинг-директор канала ТВ-3 о диджитале, успехах российского контента, зарплатах, индустрии развлечений, работе с эмоциями и геймификации рекламы.

Ролики фильмов «Синяя бездна 2» Пять отчаянных девушек-дайверов сталкиваются с самым кровожадным видом акул.