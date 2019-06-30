Умер Себастьян Аларкон

В возрасте 70-ти лет умер отец оператора Дениса Аларкона-Рамиреса
, выдающийся советский, российский и чилийский кинорежиссёр Себастьян Аларкон
. Печальную новость сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
сценарист и режиссёр Анна Чернакова
.
Себастьян Рамон Аларкон Рамирес
родился 14 января 1949
года в чилийском Вальпараисо. Окончил киноотделение университета в родном городе. С 1968-го по 1969-й учился в киношколе при Чилийском университете. В 1971-м приехал в Москву и поступил во ВГИК (мастерская документальной режиссуры Романа Кармена
и Леонида Кристи
). После переворота в Чили посвятил свою курсовую работу событиям сентября 1973 года – фильм «Первые страницы»
был удостоен наград на МКФ в Тампере и Оберхаузене. Его дипломной работой стала картина «Три Пабло»
о художнике Пабло Пикассо
, поэте Пабло Неруда
и виолончелисте Пабло Казальсе
.
В 1977-м Аларкон совместно с Александром Косаревым
снял на «Мосфильме» политический фильм «Ночь над Чили»
, получивший специальный приз на Х ММКФ. Обличение военщины и тоталитарного режима также является темой его картин «Санта Эсперанса»
, «Падение Кондора»
, «Ягуар»
и «Шрам. Покушение на Пиночета»
. Комедийные и сатирические мотивы присущи таким его лентам, как «Выигрыш одинокого коммерсанта»
, «История одной бильярдной команды»
, «Испанская актриса для русского министра»
, «Агенты КГБ тоже влюбляются»
и «В поисках золотого фаллоса»
.
Вернувшись на родину, поставил фильмы «Фотограф»
и «Безухий»
. В 2010-м вернулся в Россию из Чили. Преподавал во ВГИКе. Последними работами мастера стали «Косухи»
и «Оппозиционер»
, который на данный момент находится на стадии производства.