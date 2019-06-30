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Джеймс и Дэйв Франко спродюсируют антологию о разработке игры Doom

30 июня
2019 год

Новости кино >>
30 июня 2019
Джеймс и Дэйв Франко решили спродюсировать антологию, основанную на книге Дэвида Кушнера «Властелины Doom. Как двое парней создали игровую индустрию и воспитали целое поколение геймеров», изданной в 2003 году, уверяет Deadline.

Первый сезон сериала поведает о Джоне Ромеро и Джоне Кармаке, разработавших культовый шутер Doom. Если телешоу получится удачным, то в продолжении пойдёт рассказ о других разработчиках серии.

Джеймс и Дэйв Франко спродюсируют антологию о разработке игры Doom
фото: 80.lv

Пилот заказал канал USA Network, а за производство отвечает компания братьев Франко Ramona Films. Сценаристом и исполнительным продюсером числится Том Бисселл, на чьём счету сценарии к «Горе-творцу» и игре Uncharted 4: A Thief's End.

Помимо истории создания Doom, Кушнер также написал о том, как зарождалась игровая серия GTA.
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