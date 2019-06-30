Джеймс и Дэйв Франко спродюсируют антологию о разработке игры Doom

Джеймс
и Дэйв Франко
решили спродюсировать антологию, основанную на книге Дэвида Кушнера «Властелины Doom. Как двое парней создали игровую индустрию и воспитали целое поколение геймеров»
, изданной в 2003 году, уверяет Deadline
.
Первый сезон сериала поведает о Джоне Ромеро
и Джоне Кармаке
, разработавших культовый шутер Doom
. Если телешоу получится удачным, то в продолжении пойдёт рассказ о других разработчиках серии.
Пилот заказал канал USA Network, а за производство отвечает компания братьев Франко Ramona Films. Сценаристом и исполнительным продюсером числится Том Бисселл
, на чьём счету сценарии к «Горе-творцу»
и игре Uncharted 4: A Thief's End
.
Помимо истории создания Doom, Кушнер также написал о том, как зарождалась игровая серия GTA
.