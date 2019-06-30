Головоломку Myst превратят в фильм и сериал

Популярную классическую адвенчуру-головоломку Myst
планируют адаптировать для кино и телевидения.
Согласно THR
, права на экранизацию видеоигры достались австралийской продюсерской компании Village Roadshow Entertainment Group, задумавшей превратить данную серию в мультимедийный проект, в который войдут фильм и сериал. Над адаптацией будут работать сами братья Рэнд
и Робин Миллеры
, создавшие игру, а поможет им студия Delve Media в лице Айзека Тестермана
и Йела Райса
.
Серия Myst появилась на свет в 1993-м. В первой части речь шла о том, как Странник попадает на загадочный остров-мир, принадлежащий Атрусу. По сюжету главному герою следовало найти запертых в книгах Сирруса и Ахенара, детей Атруса. Впоследствии геймеру открывается дар хозяина острова — способность к созданию книг-миров и воплощению их в реальность.
Первая игра разошлась по миру с тиражом в шесть миллионов копий. На данный момент серия насчитывает десять игр, чей суммарный тираж составляет 15 миллионов копий. Кроме того, по игровой вселенной написано несколько романов.