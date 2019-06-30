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Головоломку Myst превратят в фильм и сериал

30 июня
2019 год

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30 июня 2019
Популярную классическую адвенчуру-головоломку Myst планируют адаптировать для кино и телевидения.

Согласно THR, права на экранизацию видеоигры достались австралийской продюсерской компании Village Roadshow Entertainment Group, задумавшей превратить данную серию в мультимедийный проект, в который войдут фильм и сериал. Над адаптацией будут работать сами братья Рэнд и Робин Миллеры, создавшие игру, а поможет им студия Delve Media в лице Айзека Тестермана и Йела Райса.

Головоломку Myst превратят в фильм и сериал

Серия Myst появилась на свет в 1993-м. В первой части речь шла о том, как Странник попадает на загадочный остров-мир, принадлежащий Атрусу. По сюжету главному герою следовало найти запертых в книгах Сирруса и Ахенара, детей Атруса. Впоследствии геймеру открывается дар хозяина острова — способность к созданию книг-миров и воплощению их в реальность.

Первая игра разошлась по миру с тиражом в шесть миллионов копий. На данный момент серия насчитывает десять игр, чей суммарный тираж составляет 15 миллионов копий. Кроме того, по игровой вселенной написано несколько романов.
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Головоломку Myst превратят в фильм и сериал фотографии
Головоломку Myst превратят в фильм и сериал фотографии
Головоломку Myst превратят в фильм и сериал фотографии
Головоломку Myst превратят в фильм и сериал фотографии
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