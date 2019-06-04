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Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари

4 июня
2019 год

Новости кино >>
4 июня 2019
В сети появился дубрированный трейлер биографической спортивной драмы «Ford против Ferrari», основанной на книге американского писателя и журналиста Эй Джей Бэйме «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу на Ле-Мане».


Сюжет вращается вокруг команды американских инженеров и дизайнеров во главе с продвинутым конструктором Кэрроллом Шелби и его британским водителем Кеном Майлзом. По просьбе Генри Форда II и Ли Якокка они работают над созданием совершенно нового автомобиля, способного превзойти вечно побеждающую команду Энцо Феррари.

Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари

Главные роли в картине сыграли Кристиан Бейл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Катрина Балф, Ремо Джироне, Трэйси Леттс, ДжейДжей Филд, Ноа Джуп, Джош Лукас, Джанфранко Л'Аморе, Коррадо Инверницци, Рэй МакКиннон, Рудольф Мартин, Кристофер Дарга, Ивэн Арнольд, Эмиль Лоуренс, Дэрин Купер, Уоллес Лэнгхэм, Джонатан Ла Палья, Богдан Шумилас и другие.

В российском прокате «Ford против Ferrari» стартует 14 ноября 2019 года.
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Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари фотографии
Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари фотографии
Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари фотографии
Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари фотографии
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