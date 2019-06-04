Кристиан Бейл и Мэтт Дэймон пытаются обогнать Феррари

В сети появился дубрированный трейлер биографической спортивной драмы «Ford против Ferrari»
, основанной на книге американского писателя и журналиста Эй Джей Бэйме «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу на Ле-Мане».
Сюжет вращается вокруг команды американских инженеров и дизайнеров во главе с продвинутым конструктором Кэрроллом Шелби и его британским водителем Кеном Майлзом. По просьбе Генри Форда II и Ли Якокка они работают над созданием совершенно нового автомобиля, способного превзойти вечно побеждающую команду Энцо Феррари.
Главные роли в картине сыграли Кристиан Бейл
, Мэтт Дэймон
, Джон Бернтал
, Катрина Балф
, Ремо Джироне
, Трэйси Леттс
, ДжейДжей Филд
, Ноа Джуп
, Джош Лукас
, Джанфранко Л'Аморе
, Коррадо Инверницци
, Рэй МакКиннон
, Рудольф Мартин
, Кристофер Дарга
, Ивэн Арнольд
, Эмиль Лоуренс
, Дэрин Купер
, Уоллес Лэнгхэм
, Джонатан Ла Палья
, Богдан Шумилас
и другие.
В российском прокате «Ford против Ferrari»
стартует 14 ноября 2019 года.