«Годовщину революции» Дзиги Вертова покажут в Санкт-Петербурге

Петербургская премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова
«Годовщина революции
» состоится 17 июня в 20.00 в большом зале Дома кино
, сообщают организаторы показа.
Фильм представит Николай Изволов
– историк кино, реконструктор, благодаря которому утерянный фильм Вертова вернулся на большие экраны. Показ пройдет под живую музыку.
Дебютная лента Дзиги Вертова «Годовщина революции» была смонтирована из множества хроникальных кадров в 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции, но после 1920-х считалась утерянной – в архиве сохранились лишь разрозненные фрагменты. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата.
Попытки восстановить фильм начались еще в советские годы. Историку кино Виктору Листову удалось найти и атрибутировать около двадцати минут фильма, которые в 1967 году показывались к 50-летию революции. Но только после обнаружения полного текста титров в 2017 году работу удалось завершить. Спустя столетие с момента съемок историк кино Николай Изволов собрал фрагменты в единое целое, и считавшийся утерянным фильм наконец вышел на экраны.
Восстановление дебютного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» стало одним из самых главных событий в мировом кинематографе. Премьера состоялась на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме 20 ноября 2018 года. В России фильм показывали один раз – на Московском кинофестивале в апреле этого года.