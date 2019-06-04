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«Годовщину революции» Дзиги Вертова покажут в Санкт-Петербурге

4 июня
2019 год

Новости кино >>
4 июня 2019
Петербургская премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» состоится 17 июня в 20.00 в большом зале Дома кино, сообщают организаторы показа.

«Годовщину революции» Дзиги Вертова покажут в Санкт-Петербурге

Фильм представит Николай Изволов – историк кино, реконструктор, благодаря которому утерянный фильм Вертова вернулся на большие экраны. Показ пройдет под живую музыку.

Дебютная лента Дзиги Вертова «Годовщина революции» была смонтирована из множества хроникальных кадров в 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции, но после 1920-х считалась утерянной – в архиве сохранились лишь разрозненные фрагменты. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата.

Попытки восстановить фильм начались еще в советские годы. Историку кино Виктору Листову удалось найти и атрибутировать около двадцати минут фильма, которые в 1967 году показывались к 50-летию революции. Но только после обнаружения полного текста титров в 2017 году работу удалось завершить. Спустя столетие с момента съемок историк кино Николай Изволов собрал фрагменты в единое целое, и считавшийся утерянным фильм наконец вышел на экраны.

Восстановление дебютного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» стало одним из самых главных событий в мировом кинематографе. Премьера состоялась на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме 20 ноября 2018 года. В России фильм показывали один раз – на Московском кинофестивале в апреле этого года.

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