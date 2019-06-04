Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Американский киноакадемия объявила обладателей почетных «Оскаров» 2019 года, церемония вручения наград состоится 27 октября, сообщается на
сайте
академии.
фото: oscars.org
Лауреатом почетной премии стал режиссер «
Твин Пикса
», «
Синего бархата
», «
Малхолланд драйв
» и других лент
Дэвид Линч
, в свое время отмеченный несколькими номинациями на премию Американской киноакадемии, но так и не получивший «Оскар».
Награды также будут удостоены американский актер индейского происхождения
Уэс Стьюди
, игравший в фильмах «
Последний из могикан
», «
Танцующий с волками
», «
Аватар
», и
Лина Вертмюллер
, первая женщина, получившая «оскаровскую» номинацию за лучшую режиссуру за фильм «
Паскуалино "Семь красоток"
» в 1975 году.
Почетную премию им.Джина Хершолта за выдающийся гуманитарный вклад в этом году получит актриса
Джина Дэвис
, лауреат премии «Оскар» за работу в ленте «
Турист поневоле
», на протяжении многих лет борющаяся за равные права женщин.