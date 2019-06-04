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Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

4 июня
2019 год

Новости кино >>
4 июня 2019
Американский киноакадемия объявила обладателей почетных «Оскаров» 2019 года, церемония вручения наград состоится 27 октября, сообщается на сайте академии.

Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
фото: oscars.org

Лауреатом почетной премии стал режиссер «Твин Пикса», «Синего бархата», «Малхолланд драйв» и других лент Дэвид Линч, в свое время отмеченный несколькими номинациями на премию Американской киноакадемии, но так и не получивший «Оскар».

Награды также будут удостоены американский актер индейского происхождения Уэс Стьюди, игравший в фильмах «Последний из могикан», «Танцующий с волками», «Аватар», и Лина Вертмюллер, первая женщина, получившая «оскаровскую» номинацию за лучшую режиссуру за фильм «Паскуалино "Семь красоток"» в 1975 году.

Почетную премию им.Джина Хершолта за выдающийся гуманитарный вклад в этом году получит актриса Джина Дэвис, лауреат премии «Оскар» за работу в ленте «Турист поневоле», на протяжении многих лет борющаяся за равные права женщин.
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