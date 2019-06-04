Индийская черная комедия «Стреляйте в пианиста» выйдет 27 июня

Индийская черная комедия «Стреляйте в пианиста
», которая имеет практически 100%-ный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes, выйдет на российские экраны 27 июня, сообщает пресс-служба компании Indian Films, ответственной за прокат картины.
Фильм представляет собой историю слепого пианиста, который становится невольным свидетелем убийства. И, конечно, в дело замешана роковая женщина.
«Наша история, я уверен, обманет все ваши ожидания в самом лучшем смысле. Ни для кого не секрет, что я большой поклонник Альфреда Хичкока и мой фильм – своеобразная дань памяти ему. Учитывая, что действие происходит в Индии, это добавляет пикантности происходящему. В нашем сценарии есть все для любого из зрителей: чёрный юмор и бессовестная ложь, драма и экшен, саспенс и секс как инструмент манипуляции. Последнее получилось в лучших традициях голливудских фильмов жанра нуар. Парадоксы моей страны, иной раз некий абсурдизм происходящего и перегибы лишь добавляют фильму контрастов
», – уверяет режиссер Шрирам Рагхаван
.
Главную мужскую роль сыграл Аюшманн Кхурана
. Он считает, что режиссеру «удалось так сплести различные жанры, что получилось идеальное кинополотно без изъянов».
В свою очередь продюсер ленты Санджай Роутрай
увидел в ней «кино, полное самоиронии, которой так не хватает Болливуду».