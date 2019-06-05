Вуди Аллен снимет фильм с Кристофом Вальцем

Режиссер Вуди Аллен
, несмотря на то, что его предыдущий фильм «Дождливый день в Нью-Йорке
» так и не вышел в США из-за новой череды обвинений в адрес режиссера со стороны его дочери Дилан Фэрроу, приступает к работе над новой картиной, сообщает The Hollywood reporter
.
Романтическая комедия расскажет об американской супружеской паре, которая приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьяне и погружается в волшебный мир жаркой Испании. Она заводит роман с французским режиссером, он влюбляется в красивую испанку.
В фильме сыграют Кристоф Вальц
, Джина Гершон
, Уоллес Шоун
, Серхи Лопес
, Луи Гаррель
и Елена Анайя
. Съемки начнутся в июле в Сан-Себастьяне. Лента станет копродукцией с испанской MediaPro Studio, с которой Аллен работал над лентами «Полночь в Париже
» и «Вики, Кристина, Барселона
».
Работу над своей предыдущей лентой «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллен завершил больше года назад, ее должен был выпустить сервис Amazon, но компания открестилась от фильма из-за возобновившегося скандала, связанного с обвинением в адрес Аллена со стороны его дочери Дилан Фэрроу. Впервые она обвинила своего приёмного отца в сексуальном насилии в 1992-м, когда ей было семь лет. Популярный режиссёр и актёр отрицает обвинения.
В мае этого года стало известно
, что «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет в прокат в ряде европейских стран, в том числе и в России, где релиз запланирован на 10 октября.