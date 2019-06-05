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Вуди Аллен снимет фильм с Кристофом Вальцем

5 июня
2019 год

Новости кино >>
5 июня 2019
Режиссер Вуди Аллен, несмотря на то, что его предыдущий фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» так и не вышел в США из-за новой череды обвинений в адрес режиссера со стороны его дочери Дилан Фэрроу, приступает к работе над новой картиной, сообщает The Hollywood reporter.

Вуди Аллен снимет фильм с Кристофом Вальцем

Романтическая комедия расскажет об американской супружеской паре, которая приезжает на кинофестиваль в Сан-Себастьяне и погружается в волшебный мир жаркой Испании. Она заводит роман с французским режиссером, он влюбляется в красивую испанку.

В фильме сыграют Кристоф Вальц, Джина Гершон, Уоллес Шоун, Серхи Лопес, Луи Гаррель и Елена Анайя. Съемки начнутся в июле в Сан-Себастьяне. Лента станет копродукцией с испанской MediaPro Studio, с которой Аллен работал над лентами «Полночь в Париже» и «Вики, Кристина, Барселона».

Работу над своей предыдущей лентой «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллен завершил больше года назад, ее должен был выпустить сервис Amazon, но компания открестилась от фильма из-за возобновившегося скандала, связанного с обвинением в адрес Аллена со стороны его дочери Дилан Фэрроу. Впервые она обвинила своего приёмного отца в сексуальном насилии в 1992-м, когда ей было семь лет. Популярный режиссёр и актёр отрицает обвинения.

В мае этого года стало известно, что «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет в прокат в ряде европейских стран, в том числе и в России, где релиз запланирован на 10 октября.
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персоны
Вуди АлленЕлена АнайяКристоф ВальцЛуи ГаррельДжина ГершонСерхи ЛопесУоллес Шоун
фильмы
Вики, Кристина, БарселонаПолночь в Париже

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