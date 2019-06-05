Режиссером продолжения «Содержанок» станет автор фильма «Хрусталь»

Второй сезон сериала «Содержанки» будет снимать режиссер фильма «Хрусталь» Дарья Жук, работавший над первым сезоном Константин Богомолов останется шоураннером проекта, а также выступит соавтором сценария, сообщает пресс-служба видеосервиса START, который занимается производством сериала.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Мы очень рады, что Дарья из множества предложений, посыпавшихся на нее после успеха картины «Хрусталь», выбрала именно проект «Содержанки» и присоединилась к команде видеосервиса START. Нам нравится работать с профессионалами, у которых нет нужды что-то кому-то доказывать. Нам кажется, что Даша точно даст киносериалу много интересного, неожиданного и нового. Именно этим мы руководствовались, принимая вместе с Константином решение о том, что для второго сезона нужен новый режиссер. Для нас это прежде всего стремление усилить нашу команду, чтобы сделать второй сезон ярче, эмоциональнее и еще успешнее, чем первый», – отмечает генеральный продюсер киносериала Ирина Сосновая.
Дарья Жук отмечает, что в продолжении ее особенно интересуют «сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности».
«Это такой анти-феминистический феминизм местного разлива. С одной стороны, стремление к деньгам и власти – это универсальные желания, понятные людям по всему миру, а с другой, наши персонажи и их мотивации – типичный продукт именно современного российского общества, обусловленный историческими, экономическими и политическими факторами», – уточняет режиссер.
Второй сезон станет сюжетным продолжением первой части – истории о следователе Лене (Дарья Мороз) и галеристке Даше (Софья Эрнст), которые попали в мир больших денег из жизни, полной рутины и бытовых проблем. Кроме героев, с которыми зрители уже знакомы, в «Содержанках» появится несколько новых персонажей. Съемки должны начаться в конце лета.