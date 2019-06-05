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Анна Миклош и Мила Сивацкая проходят через сложности

5 июня
2019 год

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5 июня 2019
В Киеве идут съемки четырехсерийного фильма «Никогда не бывает поздно» по заказу телеканала «Украина». В центре сюжета – история семьи, каждому члену которой предстоит преодолеть определенные сложности, сообщает пресс-служба канала.

Анна Миклош и Мила Сивацкая проходят через сложности
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

В центре сюжета – 39-летняя Ольга, переживающая семейный и личностный кризис. Муж уходит от нее спустя двадцать лет брака, и Ольга не понимает, как жить дальше. Проблемами оборачивается попытка найти работу. И даже сообщить о расставании дочкам – невыносимая мука. Но, только оказавшись на обломках прежнего счастья, и Ольга, и ее муж, и дочки могут провести «работу над ошибками» и собрать свою жизнь заново.

«Несмотря на достаточно понятный сюжет, наши герои, на самом деле, попадают в очень острые обстоятельства. Каждый персонаж, существуя при своей правде, разыгрывает спектакль друг для друга, пытаясь сохранить ощущение семьи. Хотя все уже давно разваливается. У каждого из них – своя зона неправды, за этим будет очень интересно наблюдать нашему зрителю», – говорит режиссер Евгений Баранов.

В фильме снимаются Анна Миклош, Виталий Кудрявцев, Александр Никитин, Олеся Власова, Елизавета Зайцева, Александр Пашков, Елизавета Майская, Алена Лавренюк, Мила Сивацкая и другие.
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персоны
Евгений Баранов (II)Олеся ВласоваЕлизавета Зайцева (II)Виталий КудрявцевАлёна ЛавренюкЕлизавета МайскаяАнна МиклошАлександр Никитин (III)Александр ПашковМила Сивацкая
фильмы
Никогда не бывает поздно

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