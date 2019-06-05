«Мир Юрского периода» превратится в мультсериал

Стриминг-сервис Netflix и анимационная студия DreamWorks работают над мультсериалом, продолжающим вселенную «Мира Юрского периода
», сообщает The Hollywood reporter
.
Шоураннерами проекта выступают Скотт Кример, работавший над «Каспером
», и Лэйн Луэрас
(«Кунг-фу панда: Лапки судьбы
»). В числе исполнительных продюсеров значатся сотрудники Amblin Entertainment Стивена Спилберга
.
Речь в мультсериале пойдет о шести подростках из лагеря, расположенного на противоположной стороне острова Нублар. Когда динозавры погружают в хаос весь остров, группе подростков предстоит объединиться, чтобы выжить.
Сериал выйдет уже в 2020 году.