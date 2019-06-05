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«Мир Юрского периода» превратится в мультсериал

5 июня
2019 год

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5 июня 2019
Стриминг-сервис Netflix и анимационная студия DreamWorks работают над мультсериалом, продолжающим вселенную «Мира Юрского периода», сообщает The Hollywood reporter.

«Мир Юрского периода» превратится в мультсериал

Шоураннерами проекта выступают Скотт Кример, работавший над «Каспером», и Лэйн ЛуэрасКунг-фу панда: Лапки судьбы»). В числе исполнительных продюсеров значатся сотрудники Amblin Entertainment Стивена Спилберга.

Речь в мультсериале пойдет о шести подростках из лагеря, расположенного на противоположной стороне острова Нублар. Когда динозавры погружают в хаос весь остров, группе подростков предстоит объединиться, чтобы выжить.

Сериал выйдет уже в 2020 году.
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