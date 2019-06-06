Джессика Честейн – о новых «Людях Икс», Джеймсе Макэвое, семье и Магнето

«Я была гостем в этой франшизе. И для меня огромная честь принять участие в этой истории, которая длится уже много лет. Это было невероятным опытом – довольно веселым и интересным – погрузиться в энергетику этой уже сработавшейся за годы группы "Людей икс"», – говорит актриса.
Семейная тема – одна из ключевых для всей франшизы. И именно в «Темном Фениксе» она раскрывается особенно остро и выглядит актуально с учетом как массовых, так и авторских лент последнего года.
«Думаю, семейная тема сейчас популярна, потому что многие люди очень часто чувствуют себя одинокими в обществе и хотят это одиночество побороть. Люди Икс – яркий пример этого. Они уникальны, но каждый из них в определенный момент жизни чувствовал себя одиноким изгоем, который искал помощи и поддержки. И нашел их в семье "Людей Икс"», – отмечает Джессика Честейн.
Её героиня – инопланетянка в человеческом обличие, которая «берет шефство» над героиней Софи Тернер. Избегая спойлеров, Честейн характеризует своего персонажа как женщину «манипулятивную», пытающуюся завоевать доверие Джин Грей.
«Мне кажется, у меня мало общего с моей героиней, которая делает подчас не очень хорошие вещи. Но она ведет свою борьбу и совершает все поступки, исходя из желания достичь благой цели. Какой – я не буду рассказывать, чтобы не портить впечатление зрителям, которые будут смотреть наш фильм», – говорит актриса.
фото: Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Саймон Кинберг/Елена Джемисюк
Во франшизе «Люди Икс» Честейн появилась благодаря Саймону Кинбергу, с которым подружилась во время съемок «Марсианина» Ридли Скотта, где Кинберг был продюсером. Он специально написал для Честейн эту роль.
«Я очень люблю работать с Саймоном. Мы с ним много говорили о моей героине, когда он писал моего персонажа, однако все делал исключительно он, я не влияла на его видение моей героини. Актеры очень любят Саймона, он потрясающий и очень хочется с ним работать дальше», – отмечает актриса.
Сейчас они вместе работают над проектом «355» про пятерых женщин, которые противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Идея проекта принадлежит Честейн, и она признается, что сразу же пришла с ней именно к Кинбергу. В фильме также сыграют Лупита Нионго, Пенелопа Крус и Дайан Крюгер.
Саймон Кинберг не единственный человек из франшизы «Люди Икс», с которым Честейн плотно работала до «Темного Феникса». Еще одним таким постоянным партнером актрисы на съемочных площадках был Джеймс Макэвой, здесь уже на протяжении нескольких фильмов исполняющий роль профессора Чарльза Ксавье. С ним Честейн, в частности, работала над «Исчезновением Элеанор Ригби» и появится в сиквеле «Оно».
«Джеймс – безумно талантливый актер, а еще и милый, классный парень, которого я очень люблю. Мы с ним недавно за обедом как раз говорили на тему совместных проектов и поняли, что и впрямь так много вместе работали, что чувствуем себя на площадке родными, будто знакомы с детства. Это очень здорово», – говорит Честейн.
фото: Джеймс Макэвой и Джессика Честейн/Елена Джемисюк
Действие фильма «Люди Икс: Темный Феникс» начинается в 1992 году. Эпоха 90-х становится все популярнее в мировом кинематографе – вспомним «Капитана Марвел» и режиссерский дебютДжоны Хилла, не говоря уже о множестве российских картин, исследующих именно этот временной период.
«Я не задумывалась о том, что действительно сейчас выходит очень много фильмов про 90-е. Если говорить про Америку, то у нас всегда было много картин, исследующих 70-е – очень сложное для страны время, травматическое, связанное с войной во Вьетнаме. Было много фильмов и про 80-е – время Уолл-стрит, безумных денег и богатства. Сейчас и впрямь исследуют 1990-е. Прошло 30 лет и мы, наверное, смотрим назад, оцениваем свой собственный опыт, рассказываем о событиях, которым мы стали непосредственными свидетелями. Наверное, через 10 лет будут фильмы про «нулевые» и мы попробуем исследовать эту эпоху», – считает Джессика Честейн.
В «Темном Фениксе» впервые в «Людях Икс» на первый план выводятся именно женские персонажи. Так, что даже в какой-то момент в фильме Мистик, которую играет Дженнифер Лоуренс говорит о том, что, кажется, уже переименовать «Людей Икс» в «Женщин Икс».
фото: Пресс-конференция по фильму "Люди Икс: Темный Феникс"/Елена Джемисюк
«На самом деле это очень крутая линия, которая затрагивает чувства людей – меня многие журналисты из разных стран мира спрашивали именно об этом, а это значит, что эта линия определенно попадает в сердца. Действительно, есть много комиксов с, так скажем, главным мужским ансамблем, но как бы здорово было видеть комиксы с главным женским ансамблем. Почему нет? Это же суперинтересно! Героини-женщины становятся все популярнее, что не может не радовать», – уверена актриса.
Кстати, на другой популярный вопрос о том, кого бы ей было интересно сыграть из «Людей Икс», она отвечает, что режиссер картины Саймон Кинберг говорил ей, что в случае «гендерной игры» он бы хотел видеть ее в роли Магнето, которую в фильме играет Майкл Фассбендер.