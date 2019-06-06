Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса

В сети появился дублированный трейлер фантастической драмы «К звёздам»
режиссёра Джеймса Грэя
(«Затерянный город Z»
).
В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, жизнь на Земле оказалась под угрозой исчезновения. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд, и теперь его сын Рой должен отправиться к звездам вслед за ним.
Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт
, Томми Ли Джонс
, Дональд Сазерленд
, Джон Ортиз
, Рут Негга
, Грег Брайк
, Джейми Кеннеди
, Лиз Гэй Хэмилтон
, Кимберли Элис
, Лорен Дин
, Шон Блэкмор
, Элисон Рид
, Рави Капур
, Донни Кешаварц
, Дэниэл Саули
и другие.
Дата российской премьеры ленты «К звёздам»
пока не сообщается.