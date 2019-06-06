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Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса

6 июня
2019 год

Новости кино >>
6 июня 2019
В сети появился дублированный трейлер фантастической драмы «К звёздам» режиссёра Джеймса Грэя («Затерянный город Z»).


В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, жизнь на Земле оказалась под угрозой исчезновения. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд, и теперь его сын Рой должен отправиться к звездам вслед за ним.

Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса

Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Джон Ортиз, Рут Негга, Грег Брайк, Джейми Кеннеди, Лиз Гэй Хэмилтон, Кимберли Элис, Лорен Дин, Шон Блэкмор, Элисон Рид, Рави Капур, Донни Кешаварц, Дэниэл Саули и другие.

Дата российской премьеры ленты «К звёздам» пока не сообщается.
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Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса фотографии
Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса фотографии
Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса фотографии
Брэдд Питт летит в космос, чтобы закончить миссию Томми Ли Джонса фотографии
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