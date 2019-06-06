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Умер актер Александр Кузнецов

6 июня
2019 год

Новости кино >>
6 июня 2019
Актер Александр Кузнецов, прославившийся главной ролью в фильме «Джек Восьмеркин – "американец"», скончался в возрасте 59 лет, сообщает ТАСС.

Умер актер Александр Кузнецов

В последние годы актер боролся с тяжелым заболеванием. Дата и место прощания и похорон пока неизвестны.

Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в Приморском крае. С 1976 года по 1982 год учился в МАИ (ФРЭЛА), занимался в театральной студии. В 1985 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина.

До 1989 года был актером театра на Малой Бронной. С начала 90-х жил в США, с 1993 года снимался в Голливуде (как Alex Kuznetsov, Alex Kuz, Alex Kuzne). В США организовал международную школу актёрского мастерства с методом обучения, основанном на системах К. С. Станиславского и М. А. Чехова.

С 2009 года преподавал в школе-студии МХАТ, на русско- и англоязычных курсах. Выступал на сцене Московского Театра киноактера.
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персоны
Александр Кузнецов
фильмы
Джек Восьмёркин – "американец"

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