Умер актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов
, прославившийся главной ролью в фильме «Джек Восьмеркин – "американец"
», скончался в возрасте 59 лет, сообщает ТАСС
.
В последние годы актер боролся с тяжелым заболеванием. Дата и место прощания и похорон пока неизвестны.
Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в Приморском крае. С 1976 года по 1982 год учился в МАИ (ФРЭЛА), занимался в театральной студии. В 1985 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина.
До 1989 года был актером театра на Малой Бронной. С начала 90-х жил в США, с 1993 года снимался в Голливуде (как Alex Kuznetsov, Alex Kuz, Alex Kuzne). В США организовал международную школу актёрского мастерства с методом обучения, основанном на системах К. С. Станиславского и М. А. Чехова.
С 2009 года преподавал в школе-студии МХАТ, на русско- и англоязычных курсах. Выступал на сцене Московского Театра киноактера.