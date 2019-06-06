Максим Дрозд и Егор Бероев стали разведчиками

Действие фильма развивается в 1914 году, в канун Первой мировой войны. Русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления на территорию России тайно проникает немецкий шпион Пётр Ремезов (Егор Бероев), который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность немецко-турецкому десанту высадиться на территории. Для выполнения задания он использует завербованных русских из разных слоёв – от офицеров до уголовников. Один из них – Арсений Седов (Максим Дрозд) – становится другом Ремезова. Немецкий шпион даже не подозревает, что Арсений на самом деле разведчик Генерального Штаба.
«Это такая приключенческая человеческая история, где одновременно есть и перестрелки, и погони, и драки, и романтика. И главное – есть интрига! Я, как и мои товарищи по съёмочной площадке, вложили немало сил в данный проект: было много сцен, где нужно было выполнить сложные трюки. Запомнился день, когда мы снимали сцену на корабле: я прыгал в воду, температура которой была всего семь градусов, проплывал под баркасом, вскарабкивался на корабль и дрался с негодяями. Сцена снималась без каскадёров и водолазов. И только с третьего дубля мы сделали эту сцену правдивой и натуральной, как планировали изначально», – рассказал Максим Дрозд.
Съёмки картины проходили в Ростове и Ростовской области. Одной из главных локаций стал маяк: его построили на берегу Таганрогского залива Азовского моря, около хутора Мержаново, специально для съёмок многосерийного фильма. Маяк полностью функционирует, но необходимости в его использовании нет. Однако, он выглядит настолько реалистично, что после окончания съёмок стал настоящей туристической и фотографической достопримечательностью. Рядом с маяком было построено несколько домов в натуральную величину и хлев для скота – получилась натуральная деревушка на берегу залива.
Большой блок съёмок проходил на территории Аннинской крепости (Крепость Святой Анны), которая была построена в 1730 году и изначально являлась форпостом русских войск в годы войны с Турцией. Сооружение в виде шестиугольника с шестью фортами по углам является объектом культурного наследия Федерального значения. Около станицы Старочеркасской, где расположена крепость, был построен хутор: художники уделили особое внимание быту южной России эпохи Первой мировой войны, поскольку было важно показать, какой была жизнь и каким был народ в предвоенное и военное время.
Создатели картины уделили большое внимание морским сценам. Современные корабли декорировали специальными трубами и артефактами, которые находились на кораблях той эпохи. Поскольку современные акваланги сильно отличаются от аналогов начала XXвека, то было принято решение использовать водолазные снаряжения того времени, которые были штатным спасательным оборудованием подводного флота ведущих мировых держав Первой мировой войны.