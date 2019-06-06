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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии

6 июня
2019 год

Новости кино >>
6 июня 2019
В рамках мирового промо-тура в поддержку выхода фильма «Люди в черном: Интернэшнл» Москву посетили исполнители главных ролей – Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Они рассказали об отношении к возрожденной франшизе, роли в ней женщин и времени, проведенном в российской столице.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии
фото: Пресс-служба WDSSPR, фотограф – Олег Никишин

«Фильм такого масштаба, как "Люди в черном", – это просто фантастика, но я никогда даже не могла подумать о том, что смогу сыграть в такой картине. Когда вышел первый фильм, нам было по 14 лет, можно сказать, мы на нем выросли. Он был очень изобретательный, интересный. Я обожала Уилла Смита, и когда он превратился в глобальную звезду мне как девочке афроамериканского происхождения было это очень важно», – отметила Тесса Томпсон.

Она подчеркнула, что основной посыл «Людей в черном» – это стремление жить в разнообразии культур и верить в собственные возможности.

«"Люди в черном" доказывают, что если верить в себя, все может случиться. Еще эти фильмы говорят о том, что мир может быть не таким, как кажется, и, что немаловажно, повествует о том, что есть очень много направлений культуры, народов, но мы все можем мирно существовать друг с другом, даже если не понимаем другого языка. Это заложено в ДНК фильма», – подчеркнула актриса.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии
фото: Пресс-служба WDSSPR, фотограф – Олег Никишин

В «Людях в черном: Интернэшнл» она сыграла новичка ЛвЧ – агента М, которая вместе с опытным агентом Эйч (Хемсворт) пытается уберечь человечество от смертельной угрозы.

«Моя героиня – женщина с интеллектом, умом, она интересуется всем, что происходит вокруг. Редкость, когда в больших фильмах с экшеном есть такие героини. И мне очень нравится, что у нас получилось так сделать», – говорит Томпсон.

Ее коллега по съемочной площадке Крис Хемсворт также отметил важность женских персонажей, появившихся во франшизе «Люди в черном». Помимо Томпсон в «Интернэшнл» играет Эмма Томпсон, которой здесь отведена важная роль – она стоит во главе «Людей в черном».

«Этот фильм, как и оригинал, очень современный. Всё, что происходит в фильме, соответствует нынешним запросам. И мне кажется, очень правильно, что женщины здесь играют очень значимую, ведущую роль», – подчеркнул Хемсворт.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии
фото: Пресс-служба WDSSPR, фотограф – Олег Никишин

Как признается актер, своего героя – агента Эйч – он просто обожает.

«Это непохоже на все, что было раньше. Хотя, конечно, носить четыре месяца обычный деловой костюм, а не костюм супергероя, непросто. Мой герой – очень живой, резкий, энергичный и остроумный парень», – отметил актер.

С Тессой Томпсон он снимался уже не раз – в «Рагнарёке» они сыграли Тора и Валькирию. Естественно, это было поводом для шуток. Так, Томпсон пошутила, что неплохо было бы увидеть современный ромком про Тора и Валькирию, которые снимают квартиру и живут обычной жизнью.

Что касается Москвы, то российская столица актерам очень понравилась. Они уже успели попробовать икру и водку (все очень понравилось), а Тесса Томпсон даже сходила в баню, которая тоже пришлась ей по душе. Хотя больше всего она хотела попасть в театр, так как является давней поклонницей пьес Чехова.

В российский прокат фильм «Люди в черном: Интернэшнл» выйдет 12 июня.

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии
фото: Пресс-служба WDSSPR, фотограф – Олег Никишин
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии фотографии
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии фотографии
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии фотографии
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон – о новых «Людях в черном» и будущем Тора и Валькирии фотографии
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