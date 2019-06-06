Тимур Бекмамбетов расскажет всё о «Русском интернете»

Студия «Базелевс» и компания «НМГ Студия» заключили договор, по которому компания Тимура Бекмамбетова
произведёт для digital-платформ Национальной Медиа Группы и канала СТС многосерийный мультимедийный интерактивный проект «Русский Интернет
», сообщает пресс-служба СТС.
Проект будет создан в любимом формате продюсера – screenlife, когда все действие разворачивается на экране компьютера. Героями станут Сергей Брин (Google), Евгений Касперский, Юрий Мильнер (DST), Давид Ян (ABBYY), Макс Левчин (Paypal), Юрий Гурский (Glow), Игорь Магазинник (Viber) и Виктор Шабуров (Snapchat).
Сам Бекмамбетов выступит продюсером проекта, сопродюсером станет глава СТС Вячеслав Муругов
. «Русский интернет» выйдет в интерактивной digital-версии, «вертикальной» версии для просмотра на мобильных устройствах, а также версии для показа на телевидении. Дата релиза пока не сообщается.