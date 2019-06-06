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Тимур Бекмамбетов расскажет всё о «Русском интернете»

6 июня
2019 год

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6 июня 2019
Студия «Базелевс» и компания «НМГ Студия» заключили договор, по которому компания Тимура Бекмамбетова произведёт для digital-платформ Национальной Медиа Группы и канала СТС многосерийный мультимедийный интерактивный проект «Русский Интернет», сообщает пресс-служба СТС.

Тимур Бекмамбетов расскажет всё о «Русском интернете»

Проект будет создан в любимом формате продюсера – screenlife, когда все действие разворачивается на экране компьютера. Героями станут Сергей Брин (Google), Евгений Касперский, Юрий Мильнер (DST), Давид Ян (ABBYY), Макс Левчин (Paypal), Юрий Гурский (Glow), Игорь Магазинник (Viber) и Виктор Шабуров (Snapchat).

Сам Бекмамбетов выступит продюсером проекта, сопродюсером станет глава СТС Вячеслав Муругов. «Русский интернет» выйдет в интерактивной digital-версии, «вертикальной» версии для просмотра на мобильных устройствах, а также версии для показа на телевидении. Дата релиза пока не сообщается.
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