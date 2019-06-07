Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества

Кино-театр.ру
представляет новый трейлер российского постапокалиптического триллера «Аванпост»
режиссера Егора Баранова
(«Гоголь»
).
На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязывали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду - следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?
Главные роли в ленте исполнили Пётр Фёдоров
, Алексей Чадов
, Константин Лавроненко
, Светлана Иванова
, Лукерья Ильяшенко
, Ислам Зафесов
, Ксения Кутепова
, Юрий Борисов
, Илья Маланин
, Сергей Годин
, Филипп Авдеев
, Ангелина Стречина
и Артём Ткаченко
.
Производством визуальных эффектов на «Аванпосте» занимается студия AMG-VFX, работавшая над такими проектами, как «Гоголь»
, «Чернобыль 2: Зона отчуждения»
, «Притяжение»
, «Салют-7»
, «Ледокол»
, «Скиф»
.
«Аванпост»
будет разделён на 2 части. Первый фильм дилогии выйдет в прокат 21 ноября 2019 года, второй
- 9 мая 2020 года.