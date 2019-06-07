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Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества

7 июня
2019 год

Новости кино >>
7 июня 2019
Кино-театр.ру представляет новый трейлер российского постапокалиптического триллера «Аванпост» режиссера Егора Баранова («Гоголь»).


На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязывали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду - следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

Главные роли в ленте исполнили Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ислам Зафесов, Ксения Кутепова, Юрий Борисов, Илья Маланин, Сергей Годин, Филипп Авдеев, Ангелина Стречина и Артём Ткаченко.

Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества

Производством визуальных эффектов на «Аванпосте» занимается студия AMG-VFX, работавшая над такими проектами, как «Гоголь», «Чернобыль 2: Зона отчуждения», «Притяжение», «Салют-7», «Ледокол», «Скиф».

«Аванпост» будет разделён на 2 части. Первый фильм дилогии выйдет в прокат 21 ноября 2019 года, второй
- 9 мая 2020 года.
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Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества фотографии
Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества фотографии
Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества фотографии
Пётр Фёдоров и Алексей Чадов встают на защиту последнего оплота человечества фотографии
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