Начались съемки продолжения «Последнего богатыря»

В подмосковной Барвихе стартовали съемки продолжения сказки Disney «Последний богатырь», сообщает пресс-служба компании Yellow, Black and White, ответственной за производство ленты.
фото: Пресс-служба компании Yellow, Black and White
«"Последний богатырь" стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории. Сегодня мы приступили к съемкам продолжения нашей сказки, Впереди у нас больше 100 съемочных дней. Мы снимаем одновременно второй и третий фильм. Это уникальная история для российского кинематографа, которой предшествовал очень сложный процесс подготовки к съемкам и разработки сценариев. Съемочная группа отправится в Карелию, на Урал, в Краснодарский край, а в Подмосковье мы строим целый город: впервые зрители окажутся в самом Белогорье! Фильм будет очень технологичным: со зрелищными битвами и новыми сказочными персонажами, но также по–прежнему веселым и семейным», – отмечает генеральный директор компании Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан.
Над сценарием продолжения «Последнего богатыря» работала авторская группа первого фильма под руководством продюсера Виталия Шляппо.
«Мы глубже погрузились в мир Белогорья, узнали его тайны, познакомились с новыми неожиданными персонажами. На мой взгляд второй фильм будет лучше, чем первый. Смешнее, интереснее, глубже. Гораздо амбициознее с точки зрения компьютерной графики – один хулиган и разбойник Колобок чего стоит. Это будет отличное кино для всей семьи», – говорит продюсер.
Режиссером продолжения выступает Дмитрий Дьяченко, который снимал оригинальную ленту.
«В новом фильме, мы хотели бы сохранить всё то, чего мы добились в первой части. Сохранить юмор, ощущение авантюрного приключения, чувство радости за героев и долгожданный дух русской сказки, переданный через декорации, костюмы и необычные локации. В новой части зрители узнают больше о мире Белогорья, о его веселых жителях, но главное – мы хотели бы вновь вернуться к нашим героям и прожить с ними новые приключения. Тем более, что в новой части они будут опаснее, сложнее и интереснее. В продолжение сказки мы увидим необычное прочтение такого знакомого всем с детства героя, как Колобок. Будет и неожиданный образ Роголеба, человека-корня, колдуна, забытого и отвергнутого жителями Белогорья. Появится новый яркий персонаж – Финист Ясный Сокол. И, конечно же, зрителей ждут новые загадки и тайны судьбы главного героя – Ивана», – отмечает режиссер.
«Последний богатырь» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года и собрал более 1,7 млрд рублей, став самым кассовым фильмом года.