«Теслу» Милоша Биковича спродюсируют Муругов и Врубель

В рамках Петербургского экономического форума состоялось подписание соглашения между «НМГ Студией» и сербской кинокомпанией Archangel Studios. Соглашение подразумевает производство проекта «Тесла», который выйдет как в формате полнометражного художественного фильма, так и в 10-серийной версии, сообщает пресс-служба Национальной медиа группы.
Проект станет фантастическим представлением жизни великого ученого. По сюжету, Тесла изобрел технологию, которая обеспечит всем непрерывную энергию, и тут же пропал, став мишенью для спецслужб. «Тесла» будет сделан на стыке жанров триллера, научной фантастики и философской драмы.
Картина будет снята на английском, немецком, русском и сербском языках. Съемки планируется начать в 2020 году.