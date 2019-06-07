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«Теслу» Милоша Биковича спродюсируют Муругов и Врубель

7 июня
2019 год

Новости кино >>
7 июня 2019
В рамках Петербургского экономического форума состоялось подписание соглашения между «НМГ Студией» и сербской кинокомпанией Archangel Studios. Соглашение подразумевает производство проекта «Тесла», который выйдет как в формате полнометражного художественного фильма, так и в 10-серийной версии, сообщает пресс-служба Национальной медиа группы.

«Теслу» Милоша Биковича спродюсируют Муругов и Врубель
фото: Пресс-служба НМГ

Главную роль в проекте исполнит Милош Бикович. Он также выступит продюсером «Теслы» – наряду с Вячеславом Муруговым и Михаилом Врубелем.

Проект станет фантастическим представлением жизни великого ученого. По сюжету, Тесла изобрел технологию, которая обеспечит всем непрерывную энергию, и тут же пропал, став мишенью для спецслужб. «Тесла» будет сделан на стыке жанров триллера, научной фантастики и философской драмы.

Картина будет снята на английском, немецком, русском и сербском языках. Съемки планируется начать в 2020 году.
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