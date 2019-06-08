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Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино

8 июня
2019 год

Новости кино >>
8 июня 2019
Кино-театр.ру представлят трейлер новой мелодрамы Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Производство картины завершилось еще в 2017 году, однако компания Amazon Studios отказалась от выпуска фильма в связи со скандалом вокруг Аллена и движением #MeToo. Тем не менее, ленту покажут в европейских странах и в Латинской Америке.


Сюжет фильма рассказывает о молодой паре: он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы.

Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино

Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе, Джуд Лоу, Диего Луна, Эль Фаннинг, Келли Рорбах, Селена Гомес, Черри Джонс, Ребекка Холл, Сьюки Уотерхауз и Лив Шрайбер. Сценарий написал сам Вуди Аллен.

В российский прокат «Дождливый день в Нью-Йорке» выйдет 10 октября 2019 года.
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Дождливый день в Нью-Йорке

фотографии >>
Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино фотографии
Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино фотографии
Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино фотографии
Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино фотографии
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