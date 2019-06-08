Отношения Эль Фаннинг и Тимоти Шаламе на волоске из-за соблазнов мира кино

Кино-театр.ру
представлят трейлер новой мелодрамы Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке»
. Производство картины завершилось еще в 2017 году, однако компания Amazon Studios отказалась от выпуска фильма в связи со скандалом вокруг Аллена
и движением #MeToo. Тем не менее, ленту покажут в европейских странах и в Латинской Америке.
Сюжет фильма рассказывает о молодой паре: он – из состоятельной семьи Нью-Йорка, она – из небольшого городка в Аризоне. Выросший на Манхэттене юноша мечтает показать ей свой любимый город. Судьба дает ему шанс, когда девушку отправляют взять интервью у известного режиссера. Однако этот дождливый день изменит их жизнь навсегда. В проливной суете мегаполиса он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы.
Главные роли в картине исполнили Тимоти Шаламе
, Джуд Лоу
, Диего Луна
, Эль Фаннинг
, Келли Рорбах
, Селена Гомес
, Черри Джонс
, Ребекка Холл
, Сьюки Уотерхауз
и Лив Шрайбер
. Сценарий написал сам Вуди Аллен.
В российский прокат «Дождливый день в Нью-Йорке»
выйдет 10 октября 2019 года.