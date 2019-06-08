«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников

В сети появился дублированный трейлер экшена «Рэмбо: Последняя кровь»
- пятого фильма из серии картин о ветеране Вьетнамской войны Джоне Рэмбо.
По сюжету Джон Рэмбо столкнулся с неожиданной проблемой - посттравматическим синдромом. В попытке справиться с демонами прошлого и забыть о бесчисленных убийствах он начинает работать на ранчо в Аризоне, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его самые близкие друзья - девушка Габриэлла и её бабушка Мария. Габриэлла, несмотря на уговоры Джона и Марии, едет в Мексику, чтобы найти своего отца и выяснить у него, почему он оставил семью много лет назад. Но она не достигает цели и по пути исчезает без следа. Рэмбо отправляется на её поиски и раскрывает деятельность преступной организации, промышляющей торговлей женщинами. Теперь Рэмбо ничего не остаётся, кроме как вновь взяться за оружие, спасти девочку и остановить злодеев.
Главные роли в фильме сыграли Сильвестр Сталлоне
, Пас Вега
, Ивет Монреаль
, Адриана Барраца
, Оскар Хаенада
, Серджо Перис-Менчета
, Луис Мэндилор
, Шейла Шан
, Хоакин Косио, Джессика Мэдсен
и другие. Режиссером картины выступил Адриан Грюнберг
(«Веселые каникулы»
). Над сценарием работал сам Сталлоне совместно с Мэттью Цирюльником
(«Амнезия»
).
В российском прокате Рэмбо прольет последнюю кровь
19 сентября 2019 года.