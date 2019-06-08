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«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников

8 июня
2019 год

Новости кино >>
8 июня 2019
В сети появился дублированный трейлер экшена «Рэмбо: Последняя кровь» - пятого фильма из серии картин о ветеране Вьетнамской войны Джоне Рэмбо.


По сюжету Джон Рэмбо столкнулся с неожиданной проблемой - посттравматическим синдромом. В попытке справиться с демонами прошлого и забыть о бесчисленных убийствах он начинает работать на ранчо в Аризоне, где заботится о животных и старается не вспоминать о войне. Теперь его самые близкие друзья - девушка Габриэлла и её бабушка Мария. Габриэлла, несмотря на уговоры Джона и Марии, едет в Мексику, чтобы найти своего отца и выяснить у него, почему он оставил семью много лет назад. Но она не достигает цели и по пути исчезает без следа. Рэмбо отправляется на её поиски и раскрывает деятельность преступной организации, промышляющей торговлей женщинами. Теперь Рэмбо ничего не остаётся, кроме как вновь взяться за оружие, спасти девочку и остановить злодеев.

«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников

Главные роли в фильме сыграли Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Адриана Барраца, Оскар Хаенада, Серджо Перис-Менчета, Луис Мэндилор, Шейла Шан, Хоакин Косио, Джессика Мэдсен и другие. Режиссером картины выступил Адриан Грюнберг («Веселые каникулы»). Над сценарием работал сам Сталлоне совместно с Мэттью Цирюльником («Амнезия»).

В российском прокате Рэмбо прольет последнюю кровь 19 сентября 2019 года.
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«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников фотографии
«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников фотографии
«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников фотографии
«Смерть уже близко»: Сильвестр Сталлоне неудержимо убивает преступников фотографии
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