Сергей Деньга находит «Подкидыша»

В Киеве проходят съемки четырехсерийного фильма «Подкидыш» – об успешном хирурге-травматологе, жизнь которого кардинально меняется, когда на пороге его дома появляется маленькая девочка, сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого создается проект.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
Главный герой сериала – известный столичный врач Андрей Додин, который никому не позволяет нарушать привычный уклад его устойчивой и изысканной жизни. Даже для красавицы-невесты Риты нет никаких исключений. Она должна изучить, из какой чашки Андрей пьет кофе и в каком порядке расставлены памятные совы у него на полке.
Додину немного за 50, но он прекрасно выглядит и не собирается стареть. Неожиданно, как настоящий подкидыш, подброшенный под дверь, в его размеренную жизнь врывается маленькая девочка Аля и переворачивает все с ног на голову.
«Очень интересная, нежная история о маленькой девочке и взрослом сложившемся мужчине. Давно я таких историй не встречал – они в старом кино часто бывали, но сейчас их очень мало. Это хороший сценарий без фальши. Фильм о взаимоотношениях 5-летней малютки с мужчиной 55 лет, который никоим образом не рассчитывает, что в его жизни снова появятся дети. Он карьерист и для него главное – работа. Картина заинтересует зрителя своей искренностью», – отмечает режиссер фильма Дмитрий Матов.