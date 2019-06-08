Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сергей Деньга находит «Подкидыша»

8 июня
2019 год

Новости кино >>
8 июня 2019
В Киеве проходят съемки четырехсерийного фильма «Подкидыш» – об успешном хирурге-травматологе, жизнь которого кардинально меняется, когда на пороге его дома появляется маленькая девочка, сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого создается проект.

Сергей Деньга находит «Подкидыша»
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"

Главный герой сериала – известный столичный врач Андрей Додин, который никому не позволяет нарушать привычный уклад его устойчивой и изысканной жизни. Даже для красавицы-невесты Риты нет никаких исключений. Она должна изучить, из какой чашки Андрей пьет кофе и в каком порядке расставлены памятные совы у него на полке.

Додину немного за 50, но он прекрасно выглядит и не собирается стареть. Неожиданно, как настоящий подкидыш, подброшенный под дверь, в его размеренную жизнь врывается маленькая девочка Аля и переворачивает все с ног на голову.

«Очень интересная, нежная история о маленькой девочке и взрослом сложившемся мужчине. Давно я таких историй не встречал – они в старом кино часто бывали, но сейчас их очень мало. Это хороший сценарий без фальши. Фильм о взаимоотношениях 5-летней малютки с мужчиной 55 лет, который никоим образом не рассчитывает, что в его жизни снова появятся дети. Он карьерист и для него главное – работа. Картина заинтересует зрителя своей искренностью», – отмечает режиссер фильма Дмитрий Матов.

Главные роли исполняют Сергей Деньга и Фрося Мельник. Также в фильме снимаются Даниил Мирешкин, Ксения Мишина, Олеся Власова и другие.
версия для печати
персоны
Олеся ВласоваСергей ДеньгаДмитрий МатовЕфросинья МельникДаниил МирешкинКсения Мишина
фильмы
Подкидыш

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Кузнецов
6 июня ушёл из жизни актёр Александр Кузнецов.
Анатолий Агроскин
5 июня ушёл из жизни актёр Анатолий Агроскин.
Геннадий Родионов
4 июня ушёл из жизни актёр Геннадий Родионов.
Рустэм Галеев
2 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Рустэм Галеев.

День рождения >>

Юлия Ауг
Вера Баханкова
Любовь Баханкова
Тарас Бибич
Екатерина Вуличенко
Клавдия Коршунова
Екатерина Порубель
Виктория Романенко
Александр Якин
Соня Брага
Джулианна Маргулис
Габи Морле
Гастоне Москин
Эдуарду Московис
Роберт Престон
Пётр Фрончевский
все родившиеся 8 июня >>

Афиша кино >>

Донбасс. Окраина
военный фильм, драма
Россия, 2018
Боль и слава
драма
Испания, 2019
Космическое приключение
приключения, фэнтези
Китай, 2017
Люди в чёрном: Интернэшнл
боевик, комедия, научная фантастика
США, 2019
Питомец Юрского периода
детский фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Игра
психологический триллер
Россия, 2018
Люди Икс: Тёмный феникс
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2019
Мы всегда жили в замке
драма, мистика, триллер, экранизация
США, 2018
22 ярда
драма, спортивный фильм
Индия, 2019
Вита и Вирджиния
биография, драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2018
Дитя тьмы
детектив, драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Домино
криминальный фильм, триллер
Бельгия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен