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Продолжению «Мажора» быть

8 июня
2019 год

Новости кино >>
8 июня 2019
В Москве стартовали съемки продолжения популярного сериала «Мажор», сообщает ответственная за производство компания «Среда» на своей официальной странице в Facebook.

Продолжению «Мажора» быть
фото: "Мажор-3"

Режиссерами новой части выступают Николай Булыгин и Максим Полинский, снимавшие второго «Мажора». Сценарий написали Сергей Калужанов, работавший над вторым и третьим сезонами сериала, и Олег Маловичко, известный по фильмам «Лед», «Притяжение», сериалам «Метод» и «Троцкий». Исполнители главных ролей пока не сообщаются.

В центре «Мажора» – история Игоря Соколовского (Павел Прилучный), для которого некогда «ссылочная» служба в полиции превратилась в дело всей его жизни. Третий сезон «Мажора» вышел в октябре прошлого года и анонсировался как заключительный.
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