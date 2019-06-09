Победители VII конкурса «Окно в Интернет» посетят Выборг

Стартовал приём заявок на VII конкурс короткометражного кино и музыкальных клипов «Окно в Интернет»
. Два победителя будут приглашены для участия в XXVII фестивале «Окно в Европу», который пройдёт в Выборге со 2 по 8 августа текущего года. Об этом сообщается на сайте смотра
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В конкурс принимаются игровые, документальные, анимационные ленты и музыкальные клипы продолжительность от 30 секунд до 20 минут, снятые за последние два года. Авторами могут быть как профессиональные кинематографисты, так и любители из разных уголков России, стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Свой фильм следует опубликовать на YouTube или Vimeo (не обязательно в открытом доступе, достаточно сделать просмотр доступным исключительно по ссылке). Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с условиями и подать заявку на сайте фестиваля oknofest.com
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Все фильмы-участники будут опубликованы на сайте фестиваля «Окно в Европу», где состоится зрительское голосование. Пользователи сети определят лучший фильм, автор которого получит путёвку в Выборг (в дни проведения смотра) и ценные призы. Параллельно работы будет смотреть и оценивать профессиональное жюри, которое выберет второго победителя: он тоже будет приглашён на «Окно в Европу» и получит награду. Победители конкурса будут оглашены 26 июля, а лучшие фильмы будут показаны в рамках специальной программы выборгского фестиваля.
Заявки на участие в конкурсе «Окно в Интернет» принимаются до 30 июня. Заполненные заявки вместе с кадром из фильма высылать на адрес okno-v-internet@mail.ru
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