Терренс Малик снимает в Италии «Последнюю планету»

В Италии проходят съёмки новой картины Терренса Малика «Последняя планета»
(The Last Planet), в которой пойдёт речь об Иисусе Христе и евангельских притчах. Согласно Corriere Citta
, локации для фильма были выбраны в городе Анцио и заповеднике «Тор Кальдара».
По словам мэра Анцио Кандидо Де Анжелиса
, «это невероятная честь для города — быть выбранным величайшим режиссёром современности и художником мировой величины Терренсом Маликом».
Будет ли это игровая или документальная работа, пока не уточняется.