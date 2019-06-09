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Билл Скарсгард впадёт в «Позолочённую ярость»

9 июня
2019 год

Новости кино >>
9 июня 2019
Билл Скарсгард согласился на роль в драме «Позолочённая ярость» (Gilded Rage), одним из продюсеров которой заявлен Джейк Джилленхол.

Как сообщает Variety, режиссёрское кресло фильма займёт Чарли Макдауэлл («Открытие»). За сценарий отвечают сам постановщик, Макс Фрай и Джастин Ладер. Съёмки запланированы на ближайшие месяцы, а в прокате ленту следует ожидать в 2020-м.


Основой для картины послужит одноимённая статья Бенджамина Уоллеса, опубликованная в Vanity Fair в 2015-м. Скарсгард воплотит образ 30-летнего Томаса Гилберта-младшего, задержанного по подозрению в убийстве отца, известного менеджера хедж-фондов Томаса Гилберта-старшего. Первоначально он отказывался признать себя виновным в убийстве второй степени, но впоследствии пошёл на сделку со следствием. В настоящий момент главный подозреваемый находится под стражей и ожидает слушания по делу.
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