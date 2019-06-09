Билл Скарсгард впадёт в «Позолочённую ярость»

Билл Скарсгард
согласился на роль в драме «Позолочённая ярость»
(Gilded Rage), одним из продюсеров которой заявлен Джейк Джилленхол
.
Как сообщает Variety
, режиссёрское кресло фильма займёт Чарли Макдауэлл
(«Открытие»
). За сценарий отвечают сам постановщик, Макс Фрай
и Джастин Ладер
. Съёмки запланированы на ближайшие месяцы, а в прокате ленту следует ожидать в 2020-м.
Основой для картины послужит одноимённая статья Бенджамина Уоллеса
, опубликованная в Vanity Fair в 2015-м. Скарсгард воплотит образ 30-летнего Томаса Гилберта-младшего, задержанного по подозрению в убийстве отца, известного менеджера хедж-фондов Томаса Гилберта-старшего. Первоначально он отказывался признать себя виновным в убийстве второй степени, но впоследствии пошёл на сделку со следствием. В настоящий момент главный подозреваемый находится под стражей и ожидает слушания по делу.