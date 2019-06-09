204 российских кинозала в 2019 году получат поддержку Фонда кино

Стали известны результаты шестого конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек. На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. С полным списком получателей субсидии, состоящим из 204 залов, можно ознакомиться на сайте
Фонда.
Как уточняет пресс-служба Фонда кино, обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% киносеансов в квартал и осуществление регулярного кинопоказа в объёме не менее 50 дней в квартал. За время конкурсов, проводимых в 2015-2018 годах, были поддержаны 811 кинозалов.
Первый кинозал, поддержанный Фондом кино в этом году, откроется в Еврейской Автономной области. Таким образом будет охвачено 80 субъектов Российской Федерации.