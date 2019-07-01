Фильм «Человек, который удивил всех» номинирован на премию Европарламента

Фильм «Человек, который удивил всех
» режиссеров Алексея Чупова
и Наташи Меркуловой
номинирован на премию Европейского парламента LUX Prize, сообщается на сайте
награды.
Это первый в истории премии фильм, созданный российскими кинематографистами. Помимо него в числе номинантов – призер Берлинале «Крушитель системы
» немецкого режиссера Норы Финшелд
, участник того же фестиваля «Бог существует, ее имя – Петруния
» Теоны Стругар-Митевска
, «Клир
» польского режиссера Войцеха Смажовского
и другие работы. Из десяти картин, представленных в шорт-листе награды 23 июля будет выбрано три фильма, которые Европарламент поддержит в прокате. Для них будут сделаны субтитры на 24 языках стран Евросоюза и они будут продемонстрированы в 28 странах ЕС во время Дней кино. Победитель будет объявлен 27 ноября.
В центре картины «Человек, который удивил всех» – сибирский егерь Егор, образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, который пытается полностью изменить свою личность после того, как выясняется, что он неизлечимо болен и жить ему осталось два месяца. Главную роль сыграл Евгений Цыганов
.
Премьера фильма состоялась в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, где Наталья Кудряшова
, исполнившая роль жены главного героя, получила премию за лучшую актерскую работу.