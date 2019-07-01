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Фильм «Человек, который удивил всех» номинирован на премию Европарламента

1 июля
2019 год

Новости кино >>
1 июля 2019
Фильм «Человек, который удивил всех» режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой номинирован на премию Европейского парламента LUX Prize, сообщается на сайте награды.

Фильм «Человек, который удивил всех» номинирован на премию Европарламента

Это первый в истории премии фильм, созданный российскими кинематографистами. Помимо него в числе номинантов – призер Берлинале «Крушитель системы» немецкого режиссера Норы Финшелд, участник того же фестиваля «Бог существует, ее имя – Петруния» Теоны Стругар-Митевска, «Клир» польского режиссера Войцеха Смажовского и другие работы. Из десяти картин, представленных в шорт-листе награды 23 июля будет выбрано три фильма, которые Европарламент поддержит в прокате. Для них будут сделаны субтитры на 24 языках стран Евросоюза и они будут продемонстрированы в 28 странах ЕС во время Дней кино. Победитель будет объявлен 27 ноября.

В центре картины «Человек, который удивил всех» – сибирский егерь Егор, образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек, который пытается полностью изменить свою личность после того, как выясняется, что он неизлечимо болен и жить ему осталось два месяца. Главную роль сыграл Евгений Цыганов.

Премьера фильма состоялась в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля, где Наталья Кудряшова, исполнившая роль жены главного героя, получила премию за лучшую актерскую работу.
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Наталья КудряшоваНаталья МеркуловаВойцех СмажовскийТеона Стругар-МитевскаЕвгений ЦыгановАлексей Чупов
фильмы
Бог существует, её имя – ПетрунияКлирКрушитель системыЧеловек, который удивил всех

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