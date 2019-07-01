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Стартовали съемки четвертого «Балабола»

1 июля
2019 год

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1 июля 2019
В Москве начались съемки четвертого сезона сериала «Балабол» с Константином Юшкевичем в роли ироничного оперативника Александра Балабина, сообщает пресс-служба канала НТВ, в эфир которого выйдет сериал.

Стартовали съемки четвертого «Балабола»
фото: Пресс-служба канала НТВ

«Приятно, когда люди подходят на улице и благодарят за сериал. Я думаю, что им нравится наша работа потому, что это не совсем такая полицейская история, серьёзная и правдивая. Это больше развлекательный сериал, потому что здесь есть и экшен, и мордобой, и любовь, и какие-то нелепые ситуации, и смешные шутки. У нас получился такой лёгкий сериал. Мой герой, как и я, не особо политкорректный человек. И мне всегда нравилась в людях ирония, а не просто шутки, а самая настоящая ирония. Мне очень импонирует, что Саня очень ироничен по отношению к себе, и в каждом сезоне у него новые эмоции и он переживает немало изменений», – говорит Юшкевич.

Его герой – Саня Балабин – по-прежнему брутален и остроумен. Он всё также не теряет оптимизма в самых опасных ситуациях. А на помощь ему всегда приходят его верные друзья и напарники – Грибанов (Вадим Андреев) и Кузнечик (Илья Шляга). Но в его жизни грядут большие изменения: кажется, Балабину наконец-то удастся получить повышение. Или нет? Генерал Карандышев уходит в отставку, а полковник Постышева (Инга Оболдина) занимает его место. Кто придёт ей не смену? Саня изо всех сил старается стать примерным семьянином и отцом, но работа и возможное повышение снова становятся между ним и Леной (Ирина Низина). Тем временем к ним в отдел приходит новый оперативник, точнее оперативница: её появление влечёт за собой новую линию взаимоотношений между ней, Саней, Кузнечиком и Грибановым.
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