ревью

Новости кино «Крылья империи» возвращаются на Первый канал Премьера полной версии сериала состоится 10 июля.

Новости кино «Неортодокс» стал лучшим фильмом Московского еврейского кинофестиваля Смотр проходил с 23 по 30 июня.

Фестивальная колонка «Французские каникулы»: Что посмотреть на фестивале Лучшие французские современные фильмы в течение целого месяца

Ролики фильмов «Шаг вперёд 6: Год танцев» Парни и девушки из разных стран объединятся в одну семью, чтобы завоевать звание лучшего танцора планеты.

Главная тема Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы На тусовке равны и американский школьник, и престарелый француз

Новости кино Стартовали съемки четвертого «Балабола» Главную роль по-прежнему играет Константин Юшкевич.

Новости кино Фильм «Человек, который удивил всех» номинирован на премию Европарламента Это первая за долгие годы российская лента в шорт-листе этой награды.

Дозорные Получи билет на «Ибицу» Разыгрываем билеты на ежегодный фестиваль французского кино

Ролики фильмов «Приключения Реми» Удивительное путешествие по Франции маленького Реми в компании уличного музыканта, обезьянки и цирковой собаки.