«Неортодокс» стал лучшим фильмом Московского еврейского кинофестиваля

Израильский фильм «Неортодокс» режиссера-дебютанта Элирана Малки был назван лучшей картиной 5-го Московского еврейского кинофестиваля, который проходил с 23 по 30 июня.
фото: Пресс-служба Московского еврейского кинофестиваля
Действие ленты происходит в Израиле 1983 году, когда сефард и вдовец Яков Коэн решает поднять голову, когда его дочь, которую он воспитывает в одиночку, исключают из школы только потому, что она не ашкеназка. Движимый чувством несправедливости, Коэн с друзьями собирают партию ШАС (существует и по сей день и входит в Кнессет), но ему придется столкнуться с миром грязной политики.
Лучшим полнометражным документальным фильмом стал «Адвокат» Рэйчел Ли Джонс, лучшими короткометражными лентами названы документальный «Сын моего отца» Гиллеля Рейта и игровой «Травелог Тель-Авив» Самюэла Патти.
Призом жюри была отмечена картина «В прах» Шона Снайдера. Приз имени Якова Каллера за лучший российский фильм года на еврейскую тематику получила лента Алексея Федорченко «Война Анны». Впервые был вручен специальный приз «Выбор оргкомитета 5-го Московского еврейского кинофестиваля» – режиссеру Нине Пэйли, автору анимационного полнометражного фильма «Седер-Мазохизм». Специальный приз «За вклад в сохранение сефардской культуры и истории» получил режиссер фильма «Сефарад» Луис Исмаэль.