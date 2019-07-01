Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Крылья империи» возвращаются на Первый канал

1 июля
2019 год

Новости кино >>
1 июля 2019
Первый канал 10 июля начнет показ полной версии сериала «Крылья империи» режиссера Игоря Копылова, сообщает пресс-служба телеканала.

«Крылья империи» возвращаются на Первый канал
фото: Пресс-служба Первого канала

«Крылья империи» уже выходили на Первом в ноябре 2017-го, однако после демонстрации первых четырех серий проект был снят с эфира без объяснения причин. Сейчас, как уточняет пресс-служба, зрители наконец увидят полную версию сериала.

Действие сериала начинается в 1913 году празднованием 300-летия дома Романовых и заканчивается событиями 1921 года, когда была поставлена кровавая точка в окончании гражданской войны, а именно подавлением Кронштадтского мятежа.

«Крылья Империи» – это фильм не о конкретных исторических личностях, а о людях той эпохи, выходцев из трёх основных сословий: дворянства, крестьянства и разночинцев. Юнкер кавалерийского училища Сергей Двинский (Милош Бикович), уверенный в том, что станет великим военачальником, дочка немецкого булочника Софья Беккер (Ксения Лукьянчикова), мечтающая стать знаменитой поэтессой, рабочий завода Матвей Осипов (Григорий Некрасов), увлеченный идеей всеобщего равенства и справедливости. Они абсолютно разные, у них разные стремления и разные взгляды на жизнь, но каждый из них окрылен своей мечтой. Каждому из них предстоит стать не только свидетелем, но и участником тех событий, которые происходили в России. Это история их взросления, их борьбы и противостояния, переживаний и любви, и конечно, их личностной трагедии, вплетенная в историю большой страны. И каждому предстоит ответить на главный вопрос: все, что происходит с ними и со страной – это стремительный взлет к чему-то новому или страшное падение в пропасть?

«Крылья империи» возвращаются на Первый канал
фото: Пресс-служба Первого канала

В фильме создатели сталкивают героев не только с политическими лидерами Керенским, Львом Троцким, Свердловым, Сталиным и т.д., но и с культурными деятелями. Анна Ахматова, Всеволод Мейерхольд, Николай Гумилёв – вот лишь некоторые из них. События культурологического плана иногда будут вплетаться в сюжетную канву, и в ней будет участвовать кто-то из главных героев (выступление оркестра русских народных инструментов под управлением Андреева или постановка Мейерхольдом Лермонтовского «Маскарада» в феврале 1917 года). Строительство же инженером Токаревым гигантского самолёта «Россия» (с 1913 по 1921 год), который поднялся в небо лишь один раз, станет символом рухнувших надежд главных героев, каждый из которых по-своему поставил на революцию и проиграл.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Милош БиковичИгорь КопыловКсения ЛукьянчиковаГригорий Некрасов
фильмы
Крылья империи

фотографии >>
«Крылья империи» возвращаются на Первый канал фотографии
«Крылья империи» возвращаются на Первый канал фотографии
«Крылья империи» возвращаются на Первый канал фотографии
«Крылья империи» возвращаются на Первый канал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Себастьян Аларкон
29 июня ушёл из жизни режиссёр Себастьян Аларкон.
Евгения Дембская
29 июня ушла из жизни актриса Евгения Дембская.
Юрий Ошеров
27 июня ушёл из жизни актёр, театральный деятель Юрий Ошеров.
Надежда Чередниченко
14 июня ушла из жизни актриса Надежда Чередниченко.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Сергей Епишев
Галина Звягинцева
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Бернар-Пьер Доннадье
Михал Журавский
Линдси Лохан
Дирк Мартенс
Сами Насери
Эшли Тисдейл
Ига Цембжиньская
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Интонация большой Одессы
киноповесть
Россия, Украина, 2018
Русская невеста
триллер
США, 2018
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Тренинг личностного роста...
драма, криминальный фильм, социальная драма, экранизация
Казахстан, 2018
Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада, США, 2019
Голем: Начало
мистика, фильм ужасов
Израиль, 2018
Двойная жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2018
Ибица
комедия
Франция, Бельгия, Испания, 2019
Клуб анонимных киллеров
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, 2019
Норм и несокрушимые: Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Индия, Китай, США, Южная Корея, 2019
Человек-паук: Вдали от дома
боевик, комедия, научная фантастика, приключения
США, 2019
Аполлон-11
исторический фильм
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен