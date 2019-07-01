«Крылья империи» возвращаются на Первый канал

«Крылья империи» уже выходили на Первом в ноябре 2017-го, однако после демонстрации первых четырех серий проект был снят с эфира без объяснения причин. Сейчас, как уточняет пресс-служба, зрители наконец увидят полную версию сериала.
Действие сериала начинается в 1913 году празднованием 300-летия дома Романовых и заканчивается событиями 1921 года, когда была поставлена кровавая точка в окончании гражданской войны, а именно подавлением Кронштадтского мятежа.
«Крылья Империи» – это фильм не о конкретных исторических личностях, а о людях той эпохи, выходцев из трёх основных сословий: дворянства, крестьянства и разночинцев. Юнкер кавалерийского училища Сергей Двинский (Милош Бикович), уверенный в том, что станет великим военачальником, дочка немецкого булочника Софья Беккер (Ксения Лукьянчикова), мечтающая стать знаменитой поэтессой, рабочий завода Матвей Осипов (Григорий Некрасов), увлеченный идеей всеобщего равенства и справедливости. Они абсолютно разные, у них разные стремления и разные взгляды на жизнь, но каждый из них окрылен своей мечтой. Каждому из них предстоит стать не только свидетелем, но и участником тех событий, которые происходили в России. Это история их взросления, их борьбы и противостояния, переживаний и любви, и конечно, их личностной трагедии, вплетенная в историю большой страны. И каждому предстоит ответить на главный вопрос: все, что происходит с ними и со страной – это стремительный взлет к чему-то новому или страшное падение в пропасть?
фото: Пресс-служба Первого канала
В фильме создатели сталкивают героев не только с политическими лидерами Керенским, Львом Троцким, Свердловым, Сталиным и т.д., но и с культурными деятелями. Анна Ахматова, Всеволод Мейерхольд, Николай Гумилёв – вот лишь некоторые из них. События культурологического плана иногда будут вплетаться в сюжетную канву, и в ней будет участвовать кто-то из главных героев (выступление оркестра русских народных инструментов под управлением Андреева или постановка Мейерхольдом Лермонтовского «Маскарада» в феврале 1917 года). Строительство же инженером Токаревым гигантского самолёта «Россия» (с 1913 по 1921 год), который поднялся в небо лишь один раз, станет символом рухнувших надежд главных героев, каждый из которых по-своему поставил на революцию и проиграл.