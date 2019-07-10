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Фильм Кончаловского о Новочеркасском расстреле будет готов осенью 2020-го

10 июля
2019 год

Новости кино >>
10 июля 2019
Режиссер Андрей Кончаловский планирует завершить работу над своей новой картиной «Дорогие товарищи» о расстреле мирной рабочей демонстрации в Новочеркасске в 1962-м осенью 2020 года, сообщает ТАСС.

Фильм Кончаловского о Новочеркасском расстреле будет готов осенью 2020-го
фото: konchalovsky.ru

Картина будет рассказывать про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации, а главная героиня, роль которой исполняет Юлия Высоцкая, будет «строителем коммунизма, участницей войны, убежденным чистым человеком, какими были большинство советских людей». Помимо Высоцкой в картине будут заняты непрофессиональные актеры.

На данный момент уже завершены съемки массовых сцен, для которых на стадионе «Лужники» были построены декорации в натуральную величину. Съемки продолжатся в Москве, Новочеркасске и Ростовской области и завершатся в конце сентября этого года. Своей задачей Кончаловский считает «достаточно скрупулезно, детально восстановить эпоху СССР шестидесятых годов». Планируется, что монтаж будет закончен к осени 2020 года.

Проект «Дорогие товарищи» получил государственную финансовую поддержку министерства культуры РФ в прошлом году. Тогда сообщалось, что сценарий ленты написала Елена Киселева, с которой Кончаловский работал над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Производственный бюджет оценивался в 150 млн рублей, у министерства запрашивали 70 млн.
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