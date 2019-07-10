Фелисити Джонс составит компанию Джорджу Клуни

Для Netflix Клуни в качестве режиссера и исполнителя главной роли готовит экранизацию научно-фантастического романа Лили Брукс-Долтон «Доброе утро, полночь» (Good Morning, Midnight), сценарий для которой сейчас пишет Марк Л. Смит, работавший над «Выжившим» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Постапокалиптическая драма поведает об одиноком учёном Августине, застрявшем в Арктике. Он пытается наладить связь с командой космического корабля, возвращающегося домой на Землю. Кого сыграет Фелисити Джонс, держится в секрете.