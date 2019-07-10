Фелисити Джонс составит компанию Джорджу Клуни

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Фильм Кончаловского о Новочеркасском расстреле будет готов осенью 2020-го

История Хесуса из «Большого Лебовски» выйдет в 2020-м

9 июля

Райан Рейнольдс получит «Красное уведомление»

Вместе с Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном он сыграет в одном из самых крупнобюджетных фильмов Netflix.