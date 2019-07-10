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Фелисити Джонс составит компанию Джорджу Клуни

10 июля
2019 год

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10 июля 2019
Новый режиссерский проект Джорджа Клуни для стриминг-сервиса Netflix начинает обрастать подробностями. Так, издание Deadline выяснило, что в актерском составе, помимо самого Клуни, появится Фелисити Джонс, известная зрителям по картинам «Вселенная Стивена Хокинга», «Инферно» и, конечно, «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Фелисити Джонс составит компанию Джорджу Клуни
фото: "Изгой-один. Звездные войны: Истории"

Для Netflix Клуни в качестве режиссера и исполнителя главной роли готовит экранизацию научно-фантастического романа Лили Брукс-Долтон «Доброе утро, полночь» (Good Morning, Midnight), сценарий для которой сейчас пишет Марк Л. Смит, работавший над «Выжившим» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Постапокалиптическая драма поведает об одиноком учёном Августине, застрявшем в Арктике. Он пытается наладить связь с командой космического корабля, возвращающегося домой на Землю. Кого сыграет Фелисити Джонс, держится в секрете.
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