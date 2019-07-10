Марина Жигалова-Озкан покидает российский Disney

Глава российского офиса Disney Марина Жигалова-Озкан покидает свой пост и переходит на работу в «Сбербанк», сообщает пресс-служба финансовой организации.
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В «Сбербанке» она займет должность старшего вице-президента, руководителя Департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций. На новое место работы Жигалова-Озкан выйдет 2 сентября этого года.
Марина Жигалова-Озкан 13 лет с момента основания возглавляла компанию Disney в России и СНГ. Под ее руководством компания стала одним из ведущих игроков российской индустрии развлечений и медиарынка. Ранее она занимала должности первого заместителя генерального директора компании «Профмедиа», вице-президента в Группе Интеррос с совмещением позиции заместителя генерального директора Северо-Западного пароходства, работала в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне.
Марина Жигалова-Озкан окончила факультет международных экономических отношений МГИМО МИД России, бизнес-школу Гарвардского университета, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Она входит в топ-2 «Рейтинга высших руководителей» по версии АКМР и ИД «Коммерсантъ» в категории «Медиабизнес», лауреат премий, обладает государственными наградами, член Академии российского телевидения и национальной Академии кинематографических искусств и наук России, член Союза кинематографистов РФ.