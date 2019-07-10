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Захар Прилепин отправляется в Сибирь

10 июля
2019 год

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10 июля 2019
На канале НТВ 12 июля состоится премьера остросюжетной драмы «Гайлер» с писателем Захаром Прилепиным и актером Сергеем Пускепалисом в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Захар Прилепин отправляется в Сибирь
фото: Пресс-служба канала НТВ

Прилепин играет «бизнесмена средней руки», который после 15-летнего отсутствия возвращается на малую родину – в небольшой провинциальный городок в Сибири. Здесь всё другое: люди, дома, улицы. Причина возвращения трагическая: при ограблении дома убили его родителей. Местный участковый (Сергей Пускепалис) рассказывает некоторые подробности убийства, после чего Дмитрий начинает мстить преступникам. Несмотря на то, что он давно отошёл от бандитских дел, остепенился и завёл семью, Дмитрий вынужден снять шкуру «бедной овечки» и превратиться в настоящего дикого волка. А искать убийц родителей ему помогает друг Рубик (Артур Согоян). Однако жизнь вносит коррективы в планы друзей, и неожиданно для всех на кон встаёт жизнь Рубика.

Съёмки фильма проходили в России и Армении. Основной локацией стали Новосибирск и Ордынский район Новосибирской области, расположенный рядом с Новосибирским водохранилищем. Почти весь фильм снимался на «натуре», без павильонов. Также часть съемок проходила в штрафном изоляторе колонии строгого режима и наркологическом центре.
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